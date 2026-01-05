Migbelis Castellanos llora en Desiguales al escuchar mensaje de Bis La Medium sobre Venezuela 

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos lloró cuando Bis La Medium dio un mensaje sobre su país, que vive un momento histórico luego de la captura de Nicolás Maduro, a quien acusan de presuntos delitos de narcotráfico.

La vidente aseguró este lunes 5 de enero que la nación ya es libre y lo que le falta es la transición a un nuevo presidente. “No es antes ni después, el tiempo de Dios es sabio y perfecto. Esperen, mis venezolanos queridos si me están escuchando en cualquier parte del mundo”, señaló.

Además, adelantó que la gente comprará casas porque se revalorizarán las propiedades.

“Es poquito tiempo lo que falta. Yo doy un número de cinco meses, pero es menos de ese tiempo”, señaló.

En el show de Univision dijo que ve muchas cosas positivas para los venezolanos. “Este es el momento en el que ese tiempo ese pueblo debe mantenerse con fe”, indicó.

Adelantó que los que siguen gobernando, Delcy Rodríguez y su equipo, se irán muy pronto de la nación, por lo que le pidió a la población mantener la calma. “Venezuela viene brillando, no puedo decir otra cosa porque lo veo”, afirmó.

En la lectura, le dijo a Migbelis Castellanos que su niño podrá entrar a Venezuela y recordar cómo era su abuela con ella. “Te abrazo a ti porque eres venezolana y puedo llegar a Venezuela a través de ti”, comentó.

Su mensaje hizo llorar a la ex reina de belleza, mostrando que este es uno de sus grandes anhelos en la vida.

“Hoy la misión grande que tengo es llegar a ustedes, mis venezolanos, no me pierdan la fe, no la pierdan”, sostuvo Bis La Medium en el programa, dando a entender que el cambio en el país ocurrirá próximamente.

