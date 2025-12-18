Migbelis Castellanos rompe en llanto en Desiguales al recordar a un ser querido que falleció
Migbelis Castellanos habló de la pérdida de un ser querido, algo que le ha afectado durante el 2025
La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos se mostró conmovida en el programa Desiguales, transmitido por la cadena Univision, debido a que habló de un ser querido que estará ausente en estas fechas.
En el show de entretenimiento invitaron a Mónica Mendoza, coach y creadora de Café y Duelo, quien dio varios consejos en relación con este tema. “Es muy duro entre los latinos hablar del duelo y de quien se ha ido, como si fuera algo malo, no podemos hablar de eso porque se nos estruja el corazón y se daña todo”, dijo.
En la entrevista explicó que su mamá murió hace una semana y la familia hizo una reunión para recordarla con comida colombiana e intentar dejar atrás el dolor.
Adamari López le dijo que quizás para muchos no es fácil hacer ese tipo de cosas y Mónica Mendoza le explicó que el duelo nunca se va a ir, pero hay que buscar la manera de recordar con cariño a quienes ya no están en este plano. “A veces no estamos listos”, reconoció.
Luego de toda la explicación, Migbelis Castellanos dijo: “Siempre recuerdo a mi tía que falleció días después de yo haber dado a luz”.
La tristeza de Migbelis Castellanos
La Miss Venezuela 2013 contó que su familiar tuvo cáncer y en un momento de lucidez la reconoció a través de una videollamada y vio a su bebé Caden.
Al hablar de esto, la ex reina de belleza comenzó a llorar fuertemente y dijo: “Siempre me da mucha tristeza”.
La ex reina de belleza indicó que cada vez que habla de ella llora y pensó que había sido por las hormonas del posparto. Sin embargo, ahora con la Navidad y Año Nuevo la tristeza le embarga de nuevo.
Adamari López reconoció el dolor de su compañera y le aconsejó que lo mejor que puede hacer es hablar del tema y llorar cuando sienta que sea necesario.
