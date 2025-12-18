Migbelis Castellanos rompe en llanto en Desiguales al recordar a un ser querido que falleció

La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos se mostró conmovida en el programa Desiguales, transmitido por la cadena Univision, debido a que habló de un ser querido que estará ausente en estas fechas.

En el show de entretenimiento invitaron a Mónica Mendoza, coach y creadora de Café y Duelo, quien dio varios consejos en relación con este tema. “Es muy duro entre los latinos hablar del duelo y de quien se ha ido, como si fuera algo malo, no podemos hablar de eso porque se nos estruja el corazón y se daña todo”, dijo.

En la entrevista explicó que su mamá murió hace una semana y la familia hizo una reunión para recordarla con comida colombiana e intentar dejar atrás el dolor.

Adamari López le dijo que quizás para muchos no es fácil hacer ese tipo de cosas y Mónica Mendoza le explicó que el duelo nunca se va a ir, pero hay que buscar la manera de recordar con cariño a quienes ya no están en este plano. “A veces no estamos listos”, reconoció.

Luego de toda la explicación, Migbelis Castellanos dijo: “Siempre recuerdo a mi tía que falleció días después de yo haber dado a luz”.

La tristeza de Migbelis Castellanos

La Miss Venezuela 2013 contó que su familiar tuvo cáncer y en un momento de lucidez la reconoció a través de una videollamada y vio a su bebé Caden.

Al hablar de esto, la ex reina de belleza comenzó a llorar fuertemente y dijo: “Siempre me da mucha tristeza”.

La ex reina de belleza indicó que cada vez que habla de ella llora y pensó que había sido por las hormonas del posparto. Sin embargo, ahora con la Navidad y Año Nuevo la tristeza le embarga de nuevo.

Adamari López reconoció el dolor de su compañera y le aconsejó que lo mejor que puede hacer es hablar del tema y llorar cuando sienta que sea necesario.

