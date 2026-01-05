Tim Walz se retira de elecciones en Minnesota mientras Trump lo señala por fraude

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará la reelección para un tercer mandato, en medio del creciente impacto político de un escándalo de fraude millonario vinculado a programas de asistencia social en el estado.

En un comunicado, Walz afirmó que mantenerse en la carrera electoral le impediría concentrarse en sus funciones como gobernador. “Cada minuto que paso defendiendo mis propios intereses políticos sería un minuto que no puedo pasar defendiendo a la gente de Minnesota”, sostuvo.

El demócrata aseguró que tenía posibilidades de ganar un nuevo mandato, pero optó por retirarse. “He decidido dejar la carrera y concentrarme en el trabajo”, añadió, al señalar que otros podrán encargarse de la contienda electoral.

El anuncio representa un giro relevante en su trayectoria. Hace menos de dos años fue candidato a la vicepresidencia en 2024 y su nombre figuraba entre los posibles aspirantes demócratas a la Casa Blanca en 2028.

La salida de Walz se produce mientras avanza una investigación por un presunto fraude masivo en programas sociales del estado. La fiscalía sostiene que distintos grupos habrían desviado cerca de $9,000 millones de dólares mediante ayudas destinadas, entre otros fines, a asistencia alimentaria infantil y servicios de la red de seguridad social.

La administración de Walz ha rechazado esa cifra y ha indicado que el monto real sería de decenas de millones de dólares. Aun así, el caso se convirtió en un factor de desgaste político en los últimos meses.

Walz defendió la respuesta de su gestión ante el escándalo. Aseguró que se despidió a funcionarios, que hubo condenas judiciales y que se cortaron flujos de financiamiento en coordinación con el gobierno federal. También destacó la auditoría de varios programas de Medicaid.

“Hemos puesto nuevas cerraduras en las puertas de nuestros programas restantes”, afirmó, al referirse al nombramiento de Tim O’Malley como Director de Integridad del Programa de Minnesota.

Trump ataca a Walz

El presidente Donald Trump reaccionó con dureza al anuncio. En una publicación en Truth Social, afirmó que Walz no buscará la reelección porque fue “descubierto en flagrancia” por el manejo del fraude.

“El gobernador corrupto de Minnesota posiblemente dejará el cargo antes de que termine su mandato”, escribió Trump, al acusarlo de permitir el robo de “decenas de miles de millones de dólares” a los contribuyentes.

Trump aseguró que los hechos “saldrán a la luz” y calificó a los involucrados como “ricos y sin escrúpulos”. En el mismo mensaje, también atacó a otros gobernadores demócratas, a quienes describió como “aún más deshonestos e incompetentes”.

