Video: trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores para enfrentar su primera audiencia judicial en Nueva York

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron este lunes el proceso de traslado de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, con el objetivo de presentarlos ante el sistema judicial estadounidense tras su captura el pasado sábado durante una incursión militar en territorio venezolano.

El proceso judicial se fundamenta en un “indictment” emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con cargos contra Maduro incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer dicho armamento contra los Estados Unidos, informó NTN24.

¿Qué dice exactamente la acusación?

“Durante más de 25 años, líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, señala el documento judicial.

Asimismo, el documento señala y acusa directamente al el líder del régimen venezolano: “NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, está al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.

La detención se produjo durante la madrugada del sábado mediante un ataque ejecutado por el Ejército de Estados Unidos contra instalaciones estratégicas. Las acciones militares, descritas como “quirúrgicas”, se concentraron en cuatro puntos clave de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Enfrentamientos que derivaron en la captura de Maduro y Flores

La operación resultó en la captura y extracción inmediata de Maduro y su esposa. Según fuentes oficiales, la intervención también implicó enfrentamientos con fuerzas aliadas al régimen, incluyendo reportes sobre bajas de militares cubanos durante la ejecución de la captura en Caracas.

La fiscalía vincula a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín con grupos identificados como narcoterroristas. El expediente menciona alianzas con las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua. En este último caso, se incluye específicamente a su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.

