$3 millones dejó premio mayor de lotería “Win for Life” en Año Nuevo en NJ

Un jugador de la Lotería de Nueva Jersey comenzó el año 2026 con una ganancia millonaria tras obtener el premio mayor en el juego de raspadito “Win for Life!” el 1 de enero.

El premio consiste en $10,000 dólares al mes durante 25 años, lo que suma un total de $3 millones. Pero el ganador también tiene la opción de recibir un pago único en efectivo de $1,769,800, comentó Fox News.

El boleto ganador se vendió en “502 Grocery and Deli”, negocio ubicado en 502 Ocean Avenue en Jersey City, en el condado Hudson. El nombre de la persona afortunada no ha sido revelado. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

Funcionarios de la lotería indicaron que éste es el primero de los tres premios mayores disponibles en la última versión del juego “Win for Life”, que se lanzó en noviembre de 2025. La Lotería de Nueva Jersey afirma haber aportado casi $34,700 millones de dólares al estado desde su creación en 1970. Actualmente, las ganancias de la lotería contribuyen al sistema de pensiones de los empleados públicos, según un acuerdo de 30 años que entró en vigor en 2017.

Recientemente una persona en Long Island se llevó el premio mayor del New York LOTTO de $13,9 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena. La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).