Administración Trump informará al Congreso oficialmente este miércoles sobre captura de Maduro en Venezuela

WASHINGTON – Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar de captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las críticas porque la Administración no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerradas en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezarán las reuniones sobre la operación, bautizada por Washington como “Resolución Absoluta“.

Rubio, Hegseth y Bondi ya informaron este lunes al liderazgo de cada bancada en una sesión informativa privada sobre la operación de este sábado, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y bombardearon distintos objetivos en puntos diversos del país incluyendo el fuerte militar Tiuna y la base aérea La Carlota.

Legisladores, sobre todo demócratas, han criticado que la Administración no haya compartido sus planes de antemano, como es usual en estas situaciones.

El Gobierno republicano se ha defendido diciendo que esta es una operación policial, no militar, aunque pidió la colaboración del Departamento de Guerra.

El propio Trump dijo el sábado en una rueda de prensa para informar sobre el operativo que no alertó al Congreso antes porque este “tiene tendencia a filtrar” información importante.

