Ana Brenda Contreras contó que se vio mal de salud: “Estás en peligro”

Ana Brenda Contreras, el pasado mes de noviembre, viajó para asistir a la ceremonia de los Emmy Awards en Nueva York, pero comenzó a presentar problemas de salud que le impidieron asistir al evento. Por ello, fue trasladada a un hospital donde iniciaron las evaluaciones médicas, y ninguno de los diagnósticos que le dieron era alentador y no dejaba de pensar en su pequeña hija.

“Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que las plaquetas vienen en quince mil… (me dijeron): ‘Estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar… Nos llevamos el susto de nuestras vidas. Cuando pasa algo así, lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella'”, dijo en su pódcast “Ella Sin Filtros”.

La mexicana mencionó que, luego de varios estudios, lograron ver lo que estaba pasando con su cuerpo y fue el resultado de una comida que consumió en la calle, la cual tenía una bacteria que la afectó considerablemente y perjudicó sus plaquetas. Agradeció el hecho de poder volver a su país para estar al lado de su hija y seguir bajo cuidado médico.

“Después del susto de nuestras vidas… eran solo las plaquetas lo que estaba fallando, llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí, pero como mi cuerpo estaba en números rojos… algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente… Me pude regresar para continuar los estudios en casa, que es donde yo vivo, cerca de mi bebé, que era un factor importantísimo”, comentó.

Ana Brenda mencionó que al inicio le dieron muchos diagnósticos incorrectos que le preocuparon, tal fue el caso que le llegaron a nombrar la médula ósea. Por fortuna, las cosas para ella no resultaron tan delicadas como pensaron y dio las gracias por no haber pasado más allá de un mal momento. Agradece el hecho de poder estar sana al lado de su esposo e hija.

“Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes y de cosas que asustan. Me hablaban de un raspado de médula… estamos hablando de palabras mayores. Me siento muy afortunada de que no haya pasado de un susto, pero sí fue un susto muy grande”, dijo.

