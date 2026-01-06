Compensación millonaria de Tyson y Cargill: Cómo recibir el pago por sobreprecios en cortes de res

Los consumidores que compraron cortes de carne de res fresca o congelada entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 en uno de los 27 estados afectados recibirán una compensación económica por parte de las empresas Tyson y Cargill. Los compradores tendrán como fecha límite hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su reclamo formal a través del portal oficial OverchargedForBeef.com.

Este importante anuncio se produce tras la acusación legal que implicó a Tyson Foods y Cargill en una conspiración para limitar la competencia y aumentar artificialmente los precios de la carne de res en el mercado estadounidense. Las compensaciones totales para los consumidores ascienden a 87.5 millones de dólares, de los cuales Tyson aportará 55 millones y Cargill 32.5 millones, mientras que empresas como JBS USA y National Beef Packing Company continúan en proceso legal al no haber alcanzado un acuerdo todavía.

¿Qué productos de carne de res califican para el reembolso?

Sobre cuándo aplica el reembolso, los consumidores beneficiados son aquellos que adquirieron cortes específicos de carne de res como aguja, lomo, costilla o redondo, según All Recipe. Es fundamental destacar que esta medida no incluye la carne molida, los productos procesados como carnes marinadas o cocidas, ni las categorías de carne “premium” que incluyen opciones orgánicas, Wagyu o alimentadas con pasto (Grass-fed).

Estados elegibles y requisitos para los consumidores

Para obtener este beneficio es imprescindible haber comprado el producto para consumo en el hogar y no para fines comerciales o de reventa. La elegibilidad abarca a residentes de 27 estados y distritos, entre los que se encuentran Arizona, California, Florida, Illinois, Nueva York, y Carolina del Norte, entre otros. Se reconocerán las compras efectuadas en el periodo establecido y el monto será proporcional a la cantidad de carne comprada y al número total de reclamaciones válidas presentadas.

Cómo solicitar el pago y métodos de reembolso disponibles

Aunque no es necesario presentar un recibo físico o digital, los interesados deben completar un formulario detallando una estimación de los meses de compra, el peso aproximado en libras y el gasto total efectuado. Una vez validada la información en el sitio web oficial, los usuarios podrán elegir su método de pago preferido, que incluye cheque por correo, transferencia vía Venmo o PayPal, o tarjetas de regalo para establecimientos como Amazon, Starbucks o Instacart.

