Delcy Rodríguez afirma que Trump no controla Venezuela: “No hay agente externo que nos gobierne”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este martes que el presidente estadounidense Donald Trump tengan control sobre el país, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

La funcionaria afirmó que el poder en Venezuela sigue en manos de sus autoridades.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela”, sostuvo.

Las declaraciones las hizo luego de que Trump aseguró que parte de su administración coordina la transición en la nación petrolera, tras el bombardeo de Caracas y tres estados que precedió a la detención de Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Rodríguez señaló que el país atraviesa un momento de presión externa, pero aseguró que el régimen mantiene el control institucional. Añadió que sectores de la población se han movilizado en las calles para exigir la liberación de Maduro y Flores.

“Hemos crecido en fortaleza para enfrentar agresiones y amenazas”, afirmó la funcionaria, quien también aseguró que no se dejará intimidar.

“Mi destino no lo decide nadie más que Dios”, agregó.

La presidenta encargada llamó a los venezolanos a continuar trabajando para cumplir los objetivos de los sectores productivos en 2026, en medio de un escenario de alta tensión política y diplomática.

El lunes, Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor Stephen Miller y el vicepresidente J.D. Vance forman parte del equipo que coordina la transición en Venezuela.

Y aseguró que Delcy Rodríguez está “cooperando”.

El mandatario estadounidense añadió que él tendrá la última palabra sobre las decisiones relacionadas con el país.

Por su parte, Rubio explicó que el papel de Estados Unidos se limita a un enfoque de políticas y a un esfuerzo conjunto del aparato de seguridad nacional.

El domingo, Trump exigió a Rodríguez “acceso total” a los recursos del país y advirtió sobre nuevos ataques si el régimen chavista “no se porta bien”.

