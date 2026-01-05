Delcy Rodríguez jura como “presidenta encargada” de Venezuela

La hasta hace pocas horas número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, juró este lunes como “presidenta encargada” de Venezuela luego de la captura del exlíder chavista por parte de Estados Unidos.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, el que denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en EE.UU.

La número dos de Maduro fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

Rodríguez juró frente a su hermano, Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional impuesta por el régimen chavista. En la ceremonia participó Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, quien también es acusado por la justicia estadounidense de participar en narcotráfico junto a su padre.

También asistieron Diosdado Cabello, considerado el brazo represor del régimen, y los militares al mando de Vladimir Padrino López. Sobre ambos pesa una recompensa de Estados Unidos por su captura.

Al mismo tiempo que Rodríguez asumía el poder, organizaciones denunciaron la detención de siete periodistas por parte del régimen, de los cuales tres ya han sido liberados.

#AlertaSNTP | Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este #5Ene, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para… — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Rodríguez asume el poder en medio de las presiones del gobierno estadounidense. Ayer, el presidente Donald Trump aseguró que la nueva líder del régimen “pagará un precio mayor que Maduro” si no cumple con las demandas de su gobierno.

“Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”, afirmó Trump.

Posteriormente, el presidente republicano dijo que Delcy está “cooperando” con Estados Unidos, y la líder chavista hizo una larga publicación en sus redes sociales en las que invitaba al gobierno estadounidense a “cooperar”.

