Fallece el actor surcoreano Ahn Sung-ki a los 74 años

Ahn Sung-ki, considerado una de las figuras más emblemáticas del cine de Corea del Sur y popularmente llamado “El actor de la nación”, murió el lunes 5 de enero a los 74 años.

El intérprete, que desde hace varios años padecía cáncer de sangre, falleció en el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl, según confirmaron su agencia, Artist Company, y autoridades del centro médico.

“Sentimos un profundo pesar por la repentina y triste noticia, oramos por el eterno descanso del fallecido y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus afligidos familiares”, expresó la agencia en un comunicado.

¿Quién fue Ahn Sung-ki?

Nacido en 1952 en la ciudad suroriental de Daegu, Ahn Sung-ki era hijo de un cineasta. Inició su carrera muy temprano como actor infantil con la película “El tren del crepúsculo” en 1957. Más adelante participó en cerca de 70 producciones cinematográficas, antes de alejarse del medio para llevar una vida fuera de la industria.

En 1970 ingresó a la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, en Seúl, donde estudió vietnamita. El propio Ahn contó que se graduó con honores, aunque no logró incorporarse a grandes empresas, que, según explicó, consideraban poco útil su especialización tras la victoria comunista en la guerra de Vietnam en 1975.

Convencido de que aún tenía potencial como actor, Ahn Sung-ki regresó al cine en 1977. Su consagración llegó en 1980, cuando protagonizó “Good, Windy Days” de Lee Jang-ho.

A lo largo de su trayectoria dejó actuaciones memorables, entre ellas la de un monje budista en “Mandara” (1981), un mendigo en “Whale Hunting” (1984), un veterano de la guerra de Vietnam que se convierte en novelista en “White Badge” (1992), un policía corrupto en “Two Cops” (1993), un asesino en “No Where To Hide” (1999), un instructor de fuerzas especiales en “Silmido” (2003) y un entregado mánager de celebridades en “Radio Star” (2006).

Sigue leyendo: