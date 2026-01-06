Informe policial vincula a Lenny Dykstra con posesión de drogas en control policial

La polémica retención de Lenny Dykstra en un control policial pica y se extiende. Un informe de la Policía Estatal de Pensilvania detalla que la leyenda de New York Mets supuestamente poseía drogas.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, al momento de la parada de tráfico el Día de Año Nuevo y en la que Dykstra iba como copiloto, los agentes se percataron de la presencia de crack o metanfetamina.

Esto, mientras el exjugador abría la guantera para proporcionar su identificación. Asimismo, los agentes detallan haber visto una pipa con presuntos residuos de droga.

Según el reporte, las sustancias no fueron analizadas en el lugar. Todavía no está claro el panorama sobre el caso de Dykstra, ya que los documentos judiciales señalan que el exjugador fue arrestado.

Sin embargo, el abogado de la leyenda, Matthew Bill, aclaró a TMZ que su cliente no fue detenido y actualmente no presenta cargos en su contra.

Asimismo, indicó que Dykstra no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia ni fue detenido en el sitio. El conductor sí fue arrestado y enfrenta 17 cargos, incluyendo conducir bajo influencia.

“Lenny Dykstra era simplemente un pasajero en un vehículo que no le pertenecía. Indudablemente, el verdadero conductor y propietario fue detenido en el lugar bajo sospecha de manejar bajo la influencia”, declaro.

“A Lenny no se le acusó de estar bajo los efectos de ninguna sustancia en el sitio, ni fue arrestado ni llevado bajo custodia. En caso de que se presenten cargos en su contra, serán rápidamente desestimados”, explicó.

La exestrella de New York Mets viene de superar un derrame cerebral que sufrió en febrero de 2024. Dykstra logró salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Leonard Kyle Dykstra, más conocido como Lenny Dykstra fue jardinero central. Nació el 10 de febrero de 1963, Santa Ana, California. Fue seleccionado en la ronda 13 del Draft de 1981 de la MLB por New York Mets.

Jugó con la franquicia de Queens hasta 1989. Logró consolidarse como primer bate y jardinero central titular. En 1986 ganó la Serie Mundial con el conjunto neoyorquino. Incluso conectó un jonrón clave en el Juego 3 contra Boston Red Sox.

En 1989 fue traslado a Philadelphia Phillies, equipo con el que también destacaría en la ofensiva. En 1993 llegó su segunda Serie Mundial contra Toronto Blue Jays.

En esa Serie Mundial bateó .348 con cuatro jonrones. Sin embargo, cayeron ante Toronto. Lenny participó en tres Juegos de Estrellas (1990, 1994, 1995) y ganó un Silver Slugger en 1993.

Los escándalos no han sido ajenos a su carrera. Luego de retirarse, Dykstra enfrentó múltiples problemas legales y financieros, incluyendo condenas por fraude y lavado de dinero en la década de 2010.



