Mane de la Parra defiende a Maite Perroni tras ser criticada por su aspecto físico

Mane de la Parra y Maite Perroni iniciaron una relación sentimental a finales del año 2010, y ahora él opina sobre las críticas en las que ella se ha visto envuelta por haber subido de peso, dado que los comentarios en su contra han sido descalificativos sin conocer el motivo, tema del cual ella tuvo que hablar y rechazó la violencia digital.

“Maite es una mujer bellísima, es una mujer increíble, talentosísima, y creo que eso es lo que yo veo y todos los que la queremos de ella. Va a seguir triunfando y va a seguir llena de amor junto con su familia, con su hija, y eso es lo que le deseo”, dijo el mexicano.

El cantautor rechazó que a través de las plataformas digitales cualquiera se dirija de manera negativa al resto, dado que considera injusto hablar del cuerpo de los demás sin que les hayan consultado algo al respecto: “Que la gente tiene la mala costumbre de crear una opinión al respecto de los físicos de los demás, y creo que eso está muy mal”.

De la Parra mencionó que desde hace años existe el prototipo de mujer perfecta e ideal, y más si se dedica al mundo del entretenimiento. Por ello, agregó que cree que eso no es salud y rechaza el hecho de que en la actualidad sigan exigiendo que las personas tengan que lucir extremadamente delgadas, aunque también las critican.

“Estereotipos y ciertos moldes, que a mí me parece que muchos de ellos no son ni siquiera sanos. Creo que se ha ido acabando poco a poco, ya hay otros patrones, mucho más humanos y mucho más sinceros, y creo que eso está bien, ¿no?”, añadió.

Sin embargo, él también le ha tocado experimentar los malos comentarios de terceras personas no solo por su aspecto físico, sino por su carrera profesional, y añadió la técnica que implementa para enfrentar estos casos: “Llevo 16 años en esto y yo soy súper abierto, soy muy crítico conmigo, porque siempre tenemos mucho espacio para seguir mejorando, para seguir creciendo, pero hay que tomar las cosas como vienen “, expresó.

