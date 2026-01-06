Pancakes ilimitados en IHOP: El regreso de la oferta que nació de un castigo de la NFL

IHOP comienza el 2026 con una promoción imperdible para los amantes de los pancakes ilimitados con la compra de platos combinados seleccionados. Esta oferta marca también el regreso de los icónicos carritos de jarabe (syrup caddies), permitiendo a los comensales personalizar su experiencia con sabores como Arándano, Fresa, Mantequilla y Nuez.

La promoción de panqueques sin límite es válida desde el 5 de enero hasta finales de marzo. Para disfrutarla, los clientes deben solicitar platos específicos como:

Puntas de solomillo y huevos (ideal para un extra de proteína).

(ideal para un extra de proteína). Filete T-Bone y huevos (para los apetitos más voraces).

(para los apetitos más voraces). Pollo y panqueques (el clásico contraste dulce-salado).

(el clásico contraste dulce-salado). Muestra de desayuno, Decisión dividida y Filete frito campestre.

Un comunicado de la marca advierte que la oferta aplica exclusivamente para los pancakes de suero de leche (Buttermilk) originales. Estos se sirven de dos en dos para garantizar que lleguen a la mesa siempre calientes y esponjosos.

Los consumidores deben tener en cuenta que esta oferta es para consumo en el local, por lo que no se permite llevar las porciones sobrantes. Asimismo, la promoción no es válida para el menú de niños, el menú para mayores de 55 años, ni es acumulable con el sistema de recompensas Stack Market.

Para complementar el pedido, el Caddy de jarabes ofrece opciones como:

Old Fashioned : Para los paladares tradicionales.

: Para los paladares tradicionales. Arándano (Blueberry) : Aporta la acidez necesaria para equilibrar el dulzor.

: Aporta la acidez necesaria para equilibrar el dulzor. Mantequilla y Nuez: Para un toque reconfortante y profundo.

Del campo de juego a la plancha: el origen de la oferta

Lo que comenzó como un divertido “castigo” entre amigos se ha convertido en la inspiración oficial de IHOP. En el mundo del Fantasy Football, existe una tradición viral donde el jugador que termina en el último lugar de su liga debe cumplir una penitencia conocida como el “IHOP Challenge”.

¿En qué consiste el reto? El perdedor debe permanecer 24 horas seguidas dentro de un restaurante de la cadena. Sin embargo, existe una regla de escape: por cada pila de panqueques consumida, se le resta una hora a su “sentencia”.

IHOP, aprovechando esta tendencia que inunda las redes sociales cada fin de temporada, decidió aliarse con Malik Nabers, estrella de la NFL, para validar la oferta ante los fanáticos del deporte. De esta manera, transformaron un reto de resistencia en una promoción masiva, permitiendo que todos los clientes disfruten de la gloria de los panqueques ilimitados.

Sigue leyendo: