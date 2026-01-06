Trufa, caramelo salado y más: los 4 nuevos sabores de la colección de invierno de Krispy Kreme

Desde el 6 de enero está disponible la nueva colección de invierno de Krispy Kreme, con cuatro sabores inspirados en la temporada: el contraste salado-dulce (caramelo), el amargor elegante (trufa de chocolate), la acidez frutal (frambuesa) y la nostalgia especiada (canela).

La colección se puede adquirir en tiendas físicas, para recoger o mediante entrega a domicilio a través de la app y el sitio web de Krispy Kreme, ya sea de forma individual o por docena. Estas donas son el complemento ideal para el Caramel Vanilla Latte y el Caramel Brown Sugar Latte, disponibles en versiones calientes, frías o congeladas.

Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, invitó a los fanáticos a degustar estos lanzamientos: “Los nuevos sabores de la Colección de Temporada de Invierno, desde canela hasta caramelo y desde chocolate hasta frambuesa, son algunos de los más populares y antojados de la temporada”.

A continuación, la descripción de los nuevos sabores de donas:

Dona de pastel con azúcar y canela: Una propuesta nostálgica y reconfortante. Se trata de una dona de pastel antigua (old-fashioned) que combina la calidez de la canela con el icónico glaseado Original .

Una propuesta nostálgica y reconfortante. Se trata de una que combina la calidez de la con el icónico . Dona de tarta de queso y frambuesa: Una explosión frutal y cremosa. Esta dona está bañada en un glaseado con sabor a frambuesa y crujiente de galletas graham , coronada con una rica crema de mantequilla sabor cheesecake .

Una explosión frutal y cremosa. Esta dona está bañada en un y , coronada con una rica . Dona con trufa de chocolate: El paraíso para los amantes del cacao. Es una dona rellena de Kreme sabor trufa , sumergida en glaseado de chocolate, decorada con lloviznas de chocolate y rematada con chispas de chocolate .

El paraíso para los amantes del cacao. Es una , sumergida en glaseado de chocolate, decorada con lloviznas de chocolate y rematada con . Dona de Caramelo Dulce: La combinación perfecta de dulce y salado. La base es la icónica Original Glazed®, pero elevada con un baño de glaseado de caramelo y un toque final de caramelo salado. Es la opción ideal para quienes buscan equilibrio en el paladar.

Esta colección sigue una clara tendencia hacia los “sabores de postre dentro de una dona”, como la tarta de queso o la trufa, lo que eleva estos productos más allá del pan dulce tradicional.

