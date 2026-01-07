Alejandra Barros regresó a la grabación de la telenovela “Mi Rival” tras recuperarse de neumonía

La actriz Alejandra Barros, empezando la semana, anunció que se encontraba mal de salud. Todo inició con una congestión nasal después de haber estado grabando sin detenerse y teniendo varios días de fuerte malestar. Añadió que le hicieron una evaluación médica y fue diagnosticada con neumonía. Sin embargo, aclaró que va mejorando y volvió a retomar sus responsabilidades.

“¡Ya voy mucho mejor! Ya regresé al set de @mirivaloficialtv, cuidándome muchísimo. Pienso que el estado de ánimo en situaciones como la mía es importantísimo. Me llena de emoción y gratitud leerlos y sentir tanto cariño. ¡GRACIAS! Eso me fortalece el alma y el cuerpo. Cuidarnos no es solo comer bien y taparnos del frío, también es cuidar nuestros pensamientos. No les puedo decir que estoy al 100″, explicó el pasado martes.

Barros alertó a sus seguidores cuando compartió una foto con una cánula nasal para informarles que, debido a las grabaciones que tuvo durante 90 días sin descanso, terminaron muy mal. No solamente fue ella, sino varios compañeros de trabajo los que se enfermaron, pero ella tuvo que ir al médico tras ver que no mejoraba de ninguna manera.

“El 30 de diciembre, después de grabar 3 meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación y muchas desmañanadas, y sobra decir con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con gripes de todo tipo. Yo no fui la excepción… me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripe que ya tenía varios días”, explicó.

Los especialistas en el área de la salud le hicieron varios exámenes para determinar lo que ocurría hasta que lograron darse cuenta de que se trataba de una infección pulmonar que inflama los sacos de aire. Agregó que entiende que eso es su culpa, ya que su cuerpo le estaba avisando que las cosas no iban bien, pero ella prefirió seguir adelante pese al cansancio y trabajando sin medir consecuencias.

“Después de algunos estudios, me diagnosticaron neumonía. Les cuento todo esto porque llevo varios días reflexionando y creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte. Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché”, mencionó.

