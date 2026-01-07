Mar Contreras enfrenta problemas de salud tras ser diagnosticada con bronquitis

La exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, Mar Contreras, reveló que se encuentra un poco delicada de salud, razón por la cual tuvo que ser hospitalizada para la constante evaluación médica de los especialistas. Por ello, informó a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con bronquitis.

La cantante mencionó que de lunes para martes, afortunadamente, había podido dormir mucho mejor gracias al tratamiento que le están poniendo para su pronta mejoría. Además, explicó que este miércoles será un día “crucial”, donde los médicos le dirían cuál será la decisión que pretenden tomar respecto a su delicado estado de salud.

“Hola, gracias por todos sus mensajes de cariño y preocupación. Sigo en cama. Esta bronquitis nada más no quiere ceder… me ha tenido tirada 3 días… anoche pude dormir mejor gracias al cambio de tratamiento que no estaba funcionando… mañana es un día crucial para saber cómo procedemos. Gracias a tod@s”, fue el comunicado que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Mar Contreras ofreció un avance de la información que le dieron los doctores. | Instagram: @marcontrerasof. Crédito: Cortesía

Los mensajes y comentarios de cariño y apoyo no han faltado, por ello se tomó unos segundos en medio de la compleja circunstancia que vive para darle las gracias a aquellos que se han preocupado profundamente por cómo va avanzando en medio de la gravedad del asunto, ya que se trata de una infección en las vías respiratorias.

Más temprano, a través de la misma vía, mencionó que llevaba muchas horas en cama, dado que, lo mal que había pasado el día por tener fiebre, no había podido levantarse; su temperatura estaba muy elevada y por poco casi le llegaba a 40°. Agregó que ya estaba por finalizar la etapa del antibiótico para atacar la infección y, de seguir así, los médicos la estaban evaluando para cambiar el procedimiento.

“Status hasta el momento: no me he parado de la cama desde ayer a las 6:30 p.m. La fiebre no ha parado, anoche casi llegó a 40 grados, ahorita con 38.5 es lo menos peor que me he sentido… mañana es el último día del antibiótico, si sigo igual o peor habrá que seguir con el plan B “, escribió.Contreras aprovechó para solicitarle a sus seguidores que la mantengan presente en sus oraciones, dado que no inició el 2026 de la mejor manera y su salud la mantiene preocupada.

Sigue leyendo:

· ¿Ruptura en el team noche? Alexis Ayala aclara rumores de distanciamiento con Aldo e Nigris

· María León aclara si criticó o no a Mar Contreras en el muscial Mentiras

· Dalilah Polanco revela el dolor detrás de su decisión de no querer ser madre