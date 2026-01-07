EE.UU. incauta segundo buque petrolero en aguas del Caribe, confirma el Comando Sur

El Gobierno de Estados Unidos confirmó la incautación de una segunda embarcación petrolera, esta vez en aguas del Caribe, así lo confirmó el Comando Sur (SOUTHCOM) y el Departamento de Seguridad Nacional, este último nombrado como “M/T Sophia”.

A través de un comunicado oficial en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una operación ejecutada durante la madrugada en el Mar Caribe.

“El buque interceptado, M/T Sophia, estaba operando en aguas internacionales y realizando actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia a Estados Unidos para su disposición final“, apuntó la agencia.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



La publicación incluyó material audiovisual del buque, el cual ha sido descrito por fuentes militares como parte de la denominada “flota oscura” que opera sin bandera válida para eludir controles internacionales.

Buque petrolero ruso incautado esta mañana

Simultáneamente, funcionarios estadounidenses confirmaron a NBC News el aseguramiento del petrolero Marinera (anteriormente conocido como Bella 1) en el Atlántico Norte. Esta acción concluye una persecución de varias semanas que inició frente a las costas de Venezuela.

“Conocido entonces como Bella 1, es un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela… Había estado navegando bajo falsa bandera y bajo una orden judicial de incautación”, señaló un funcionario estadounidense con conocimiento en el caso.

El Marinera había sido detectado inicialmente el mes pasado por la Guardia Costera tras cambiar su registro y nombre para navegar bajo bandera de Rusia, integrándose al grupo de naves sancionadas que operan en la región.

