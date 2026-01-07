Bruno Mars revela la portada de su primer álbum en casi 10 años 

El cantante Bruno Mars reveló la portada de su nuevo álbum que lleva por título ‘The Romantic’, el primer disco en solitario del artista en 10 años. El nuevo álbum del intérprete estará disponible el 27 de febrero en todas las plataformas digitales.

A través de su cuenta de Instagram Bruno Mars compartió con sus seguidores la portada de su álbum que consiste en un dibujo tipo retrato del artista en blanco y negro además de un marco rodeado por un marco compuesto por cadenas y rosas.

Bruno Mars adelantó que habrá “nueva música este viernes”. Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el concepto del álbum, colaboraciones y el género musical que tendrá esta producción discográfica.

El pasado 5 de enero el intérprete de ‘Uptown Funk y Just the Way You Are’ escribió una publicación en X con el que confirmó que su nuevo álbum ya está terminado. “Mi álbum está listo”, escribió. Aunque no ofreció mayores detalles en su anuncio, Bruno Mars alimentó rápidamente la expectativa con su nuevo trabajo discográfico.

‘The Romantic’ es el cuarto álbum de Bruno Mars y el primero en solitario en diez años. En 2016 el cantante lanzó su álbum ‘24K Magic’ que contó con grandes éxitos en la carrera del artista como “24K Magic”, “That’s What I Like”, “Versace on the Floor” y “Finesse”.

En 2021 lanzó An Evening with Silk Sonic, un proyecto conjunto con Anderson .Paak bajo el nombre del dúo Silk Sonic. Este álbum contó con exitosos temas como “Leave the Door Open” y “Smokin Out the Window”. Este álbum colaborativo fue reconocido con con cuatro premios Grammy en 2022.

Aunque el cantante no ha lanzado un álbum en solitario en casi 10 años, el artista ha tenido varios éxitos musicales con importantes colaboraciones. En 2025 se estrenó “Die With a Smile”, junto a Lady Gaga, canción que ganó un premio Grammy. Ese mismo año lanzó la canción “APT.”, con Rosé, y que cuenta con varias nominaciones para los Grammy 2026. También colaboró con la rapera Sexyy Red en “Fat, Juicy & Wet”.

