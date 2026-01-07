El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para personas que deben declarar impuestos en Estados Unidos, pero no son elegibles para un número de Seguro Social. En Nueva York, miles de inmigrantes utilizan el ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales y acceder a ciertos servicios financieros. A continuación, te explicamos cómo sacar tu número ITIN paso a paso en NYC, de forma clara y actualizada.

¿Qué es el ITIN y para qué sirve?

El ITIN es un número de nueve dígitos que comienza con el 9 y se usa exclusivamente para fines fiscales. No otorga estatus migratorio ni permiso de trabajo, pero permite declarar impuestos, abrir cuentas bancarias, presentar solicitudes de crédito y, en algunos casos, cumplir requisitos estatales o locales.

Tener ITIN también puede ser útil para demostrar historial fiscal en Estados Unidos y para muchos otros trámites, como la solicitud de una licencia de conducir en aquellos estados que lo permiten a través de este documento.

¿Quién puede solicitar un ITIN en NYC?

Pueden solicitar un ITIN las personas que viven o generan ingresos en Estados Unidos y no califican para un Seguro Social. Esto incluye trabajadores independientes, personas con ingresos por renta, inversionistas y dependientes de contribuyentes.

No importa el estatus migratorio ni el país de origen. El requisito principal es tener la obligación de presentar una declaración de impuestos ante el IRS.

Documentos necesarios para solicitar el ITIN

Para iniciar el trámite, debes reunir documentos que prueben tu identidad y tu condición de extranjero. El documento más común y aceptado es el pasaporte vigente. En algunos casos, se pueden usar combinaciones de otros documentos oficiales.

También necesitarás una declaración de impuestos federal, ya que el ITIN generalmente se solicita junto con el primer formulario de impuestos. Los pasos a seguir para este proceso son los siguientes:

Paso 1: Completar el formulario W-7

El trámite comienza llenando el formulario W-7 del IRS. En este documento indicas la razón por la cual solicitas el ITIN, tus datos personales y tu dirección actual en NYC. Es importante completar el formulario con cuidado, ya que errores comunes pueden retrasar el proceso o provocar el rechazo de la solicitud.

Paso 2: Preparar tu declaración de impuestos

El formulario W-7 debe enviarse junto con tu declaración de impuestos federal, salvo en casos específicos de excepción. Aunque no tengas ingresos altos, es necesario presentar la declaración para justificar la solicitud del ITIN. Muchos solicitantes buscan apoyo de un preparador de impuestos con experiencia en ITIN para evitar errores.

Paso 3: Verificar tus documentos de identidad

El IRS exige documentos originales o copias certificadas por la entidad emisora. No se aceptan copias simples. Si no deseas enviar tu pasaporte por correo, existen alternativas seguras para verificar tu identidad en NYC.

Paso 4: Elegir cómo enviar la solicitud

En Nueva York tienes tres opciones principales para enviar tu solicitud:

Por correo postal directamente al IRS.

A través de un Agente Certificador Autorizado (CAA).

Acudiendo a un Centro de Asistencia del IRS con cita previa.

Los Agentes Certificadores son una opción popular porque revisan los documentos sin necesidad de enviarlos por correo.

Paso 5: Esperar la respuesta del IRS

Una vez enviada la solicitud, el tiempo de procesamiento suele variar entre varias semanas, especialmente durante la temporada alta de impuestos. Si todo está correcto, recibirás tu número ITIN por correo postal en la dirección indicada. Si hay algún problema, el IRS enviará una notificación solicitando correcciones o documentos adicionales.

Errores comunes que debes evitar al enviar tu solicitud

Algunos errores frecuentes incluyen enviar documentos incorrectos, firmar mal el formulario W-7 o no adjuntar la declaración de impuestos. También es común usar direcciones incompletas, lo que puede retrasar la entrega del ITIN. Revisar todo antes de enviar la solicitud es clave para evitar demoras.

¿Dónde obtener ayuda gratuita o de bajo costo en NYC?

En NYC existen organizaciones comunitarias y programas de ayuda fiscal que ofrecen orientación gratuita o a bajo costo para solicitar el ITIN. Estos servicios suelen estar disponibles en español y están dirigidos a familias inmigrantes.

Un trámite clave para tu vida financiera

Sacar tu número ITIN en NYC es un paso importante para cumplir con tus responsabilidades fiscales y comenzar a construir un historial financiero en Estados Unidos. Aunque el proceso puede parecer complejo, seguir cada paso con cuidado te permitirá obtenerlo sin mayores complicaciones.

