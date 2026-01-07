En 2026 habrá tres meses en que el Seguro Social adelantará pagos a pensionados

El calendario de pagos del Seguro Social para 2026 traerá cambios importantes que podrían confundir a millones de beneficiarios, especialmente a quienes reciben el programa de Supplemental Security Income (SSI, por sus siglas en inglés), ya que en tres meses del año no se emitirá ningún pago, aunque el dinero no se perderá.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye pagos mensuales a casi 79 millones de personas en Estados Unidos bajo un calendario previamente definido.

En el caso de las pensiones de jubilación, los pagos se entregan según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Quienes nacieron del día 1 al 10 de cualquier mes del año reciben su pago el segundo miércoles de cada mes. Los nacidos del día 11 al 20, el tercer miércoles, y los nacidos del día 21 al 31, el cuarto miércoles.

Por ejemplo, en enero de 2026, los pagos de jubilación se emitirán el 14, 21 y 28 de enero, y en febrero se enviarán el 11, 18 y 25.

Calendario de pagos de jubilación en 2026

Enero: 14, 21, 28

Febrero: 11, 18, 25

Marzo: 11, 18, 25

Abril: 8, 15, 22

Mayo: 13, 20, 27

Junio: 10, 17, 24

Julio: 8, 15, 22

Agosto: 12, 19, 26

Septiembre: 9, 16, 23

Octubre: 14, 21, 28

Noviembre: 10, 18, 25

Diciembre: 9, 16, 23

Por qué habrá ‘meses sin pago’ para quienes reciben SSI

El programa SSI funciona bajo un calendario distinto.

Estos pagos se realizan el primer día de cada mes, salvo cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo federal. En esos casos, el pago se adelanta al día hábil anterior.

Este ajuste provoca que en algunos meses los beneficiarios reciban dos pagos, y en otros ninguno.

En 2026, los meses sin pago de SSI serán:

-Marzo (el pago se adelantará al 27 de febrero, ya que el 1 de marzo es domingo)

-Agosto (el pago se adelantará al 31 de julio, porque el 1 de agosto es sábado)

-Noviembre (el pago se adelantará al 30 de octubre, ya que el 1 de noviembre cae en fin de semana)

Calendario SSI 2026

Enero 30 (pago correspondiente a febrero)

Febrero 27 (pago de marzo)

Marzo: no hay pago

Abril 1

Mayo 1

Junio 1

Julio 1 y julio 31 (pago de agosto)

Agosto: no hay pago

Septiembre 1

Octubre 1 y octubre 30 (pago de noviembre)

Noviembre: no hay pago

Diciembre 1 y diciembre 31 (pago de enero de 2027)

Las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997, así como quienes reciben jubilación y SSI al mismo tiempo, siguen un calendario especial: el pago de jubilación se emite el día 3 y el de SSI el día 1 de cada mes.

Aumento en los pagos

En 2026, todos los beneficiarios del Seguro Social y del SSI recibirán un incremento del 2.8% en sus pagos mensuales gracias al ajuste por costo de vida (COLA), en comparación con 2025.

