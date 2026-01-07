Machado confirma que su coalición está lista para liderar Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política está preparada para dirigir Venezuela, y argumentó que es la entidad legitimada para dirigir el país sudamericano tras la captura y posterior traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Tras los recientes acontecimientos que resultaron en la salida de Maduro del poder, Machado subrayó la disposición de su equipo para gestionar la transición política en el país.

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo”, afirmó Machado a la cadena CBS al ser consultada sobre el futuro del liderazgo político en Venezuela.

“El pueblo de Venezuela ya ha elegido”, afirma Machado

Machado enfatizó que la voluntad popular ya fue expresada en procesos electorales previos, indicando que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido” quién debe asumir las riendas del Estado. Al ser cuestionada directamente sobre si ella debería encabezar el liderazgo del país, respondió: “Absolutamente sí”, puntualizando que su coalición reconoce a Edmundo González como presidente electo.

María Corina Machado obtuvo la victoria en las elecciones primarias de la oposición para los comicios presidenciales de 2024; sin embargo, una inhabilitación impuesta por el gobierno le impidió formalizar su candidatura, siendo sustituida por el diplomático Edmundo González.

Cabe destacar que Estados Unidos y diversas naciones han reconocido a González como el ganador legítimo de dichas elecciones, luego de que se presentaran denuncias de manipulación en el recuento de votos por parte del Ejecutivo de Maduro.

Situación actual del liderazgo en Venezuela

En el escenario actual, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina del país. Sobre esta figura, Machado manifestó a CBS News que “no es nada moderada” y que “nadie confía en ella”, argumentando el rol que desempeñó dentro de la estructura del gobierno de Maduro.

Sin embargo, pesa a estas afirmaciones, de momento no se ha determinado qué tan efectivo del retorno de Machado o González al territorio venezolano para ejercer funciones de gobierno en el corto plazo.

Sigue leyendo:

– Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, reportó ABC

– Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante captura por fuerzas de EE.UU.

– María Corina Machado recuerda tras opinión de Trump que ganó las primarias opositoras con más de 90% de apoyo