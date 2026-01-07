Mamdani reinicia el rediseño de la calle 31 en Astoria, Queens, tras fallo judicial

La Administración de Zohran Mamdani anunció que reiniciará el proceso de rediseño de la calle 31 en Astoria, Queens, un proyecto clave de seguridad vial detenido por un fallo judicial el 5 de diciembre, informó el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT).

“Me encanta estar en Astoria. Caminar por ella, recorrerla en bicicleta o conducir de un extremo a otro”, declaró el alcalde Mamdani.

Y añadió: “Pero cuando puedo, evito hacerlo por la calle 31 porque no es segura para peatones, ciclistas ni conductores. Basta ya. Mi administración está reiniciando el rediseño de la calle 31 porque los neoyorquinos no deberían tener que desviarse porque nuestras calles son demasiado peligrosas”.

La ciudad también presentará un aviso de apelación contra la decisión del tribunal.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, resaltó la urgencia de actuar asegurando que la calle 31 “es uno de los corredores más peligrosos de Queens” y que por ello se debe hacer con rapidez. “Tenemos una solución de diseño enfocada en la seguridad comprobada, y se implementará lo más rápido posible”, aseveró.

Flynn añadió que desde 2020 se han registrado dos muertes y 190 lesiones en el corredor.

El DOT explicó que se comenzarán las consultas obligatorias y se emitirán los avisos necesarios para reiniciar el proyecto, cumpliendo con el proceso legalmente requerido de Proyectos de Transporte Mayor (MTP). Esto busca corregir los problemas señalados por el tribunal y avanzar rápidamente en las mejoras.

El rediseño mantendrá un solo carril de circulación en cada dirección, agregará carriles para bicicletas protegidos y islas peatonales. Diseños similares han demostrado reducir muertes y lesiones graves en un 18%, indicó la agencia.

Más ciclovías

Esta decisión se suma al anuncio de la administración Mamdani de retomar un proyecto de rediseño de ciclovía en Brooklyn que había sido descartado por la administración de su antecesor, Eric Adams.

De acuerdo con The New York Post, el plan contempla la instalación de carriles para bicicletas protegidos a lo largo de todo McGuinness Boulevard, en el barrio de Greenpoint, desde Meeker Avenue hasta el puente Pulaski.

El plan había sido cancelado en 2023 debido a supuestos sobornos, entre ellos un pago de $2,500 dólares y una aparición en la serie de Hulu El Padrino de Harlem, protagonizada por Forest Whitaker, de acuerdo con fiscales de Manhattan.

