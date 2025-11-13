¿Ruptura en el team noche? Alexis Ayala aclara rumores de distanciamiento con Aldo e Nigris

El éxito de La Casa de los Famosos México 2025 no solo coronó a Aldo De Nigris como ganador absoluto, sino que también posicionó a Alexis Ayala como uno de los líderes más influyentes del Team Noche. Su alianza dentro del reality se convirtió en una de las favoritas del público, al grado de compararla con una relación casi paternal.

Sin embargo, en días recientes, esa cercanía ha sido cuestionada debido a señales que los fans interpretaron como un distanciamiento.

El comentario que encendió las especulaciones

Todo comenzó cuando Alexis Ayala realizó una transmisión en vivo en TikTok para hablar sobre los integrantes originales del Team Noche. En su lista mencionó únicamente a Aldo, Aarón Mercury, Abelito, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Olivia Collins, dejando fuera a Elaine Haro, quien entró al equipo gracias a la “moneda del destino”.

La omisión no tardó en generar debate en redes, especialmente después de que los fans notaron que Ayala dejó de seguir a Elaine en Instagram. Poco después, se observó que Aldo también habría dejado de seguir a Alexis, alimentando la idea de que algo no marchaba bien entre ellos.

Aldo aparece junto a Elaine

Las dudas aumentaron cuando el ganador del reality fue visto asistiendo a varios eventos con Elaine Haro. Para muchos, esto fue suficiente para asumir que Aldo habría tomado una postura dentro de un supuesto quiebre en el Team Noche.

A falta de declaraciones directas de los involucrados, los seguidores comenzaron a construir narrativas de conflicto que se multiplicaron rápidamente en redes sociales.

Alexis Ayala rompe el silencio y aclara la situación

Durante un reciente encuentro con medios, Alexis se mostró tranquilo frente a los rumores y negó rotundamente estar en conflicto con Aldo o con algún otro integrante del Team Noche. Incluso afirmó que desconoce si su excompañero maneja personalmente sus redes sociales.

El actor explicó que, durante el en vivo, jamás habló mal del ganador e incluso le reconoció su triunfo y la fuerza del público que los apoyó durante el 24/7. También mencionó que aún está aprendiendo a entender la intensidad de los fandoms, una dinámica que considera “ruda, pero maravillosa”.

Cada quien sigue su camino

Aunque en redes se insiste en una supuesta ruptura, la realidad es que tanto Aldo De Nigris como Alexis Ayala se mantienen enfocados en sus proyectos profesionales. Su paso por La Casa de los Famosos México fue una etapa que marcó sus carreras, pero ambos continúan avanzando sin dar señales claras de confrontación.

