María León aclara si criticó o no a Mar Contreras en el muscial Mentiras

La más reciente temporada de “Mentiras, el musical” volvió a encender las redes sociales, todo comenzó cuando circuló un video en TikTok donde se observa a María León, en su papel de Lupita, realizando gestos que algunos interpretaron como una supuesta reacción negativa hacia la actuación de Mar Contreras, quien interpreta a Daniela.

El video se volvió viral y rápidamente surgieron teorías de una posible tensión entre ambas artistas.

El video que encendió la conversación en redes

El material, compartido por la cuenta de Hits FM, muestra a María León en escena durante un momento en el que Mar Contreras está al frente de la actuación. Usuarios aseguraron que las expresiones de la cantante revelaban “desaprobación”, lo que abrió la puerta a comentarios donde incluso cuestionaban el desempeño de la finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

Frases como “¿Todo bien en casa, María León?” y críticas hacia Contreras se viralizaron, alimentando un debate que creció sin fundamento.

María León aclara la situación y apaga el drama

Ante la ola de rumores, María León decidió responder directamente en la publicación de TikTok. Con humor y claridad, negó cualquier rivalidad con su compañera y explicó que los gestos que se ven en el video pertenecen al personaje que interpreta en la obra.



“Jajaja, ay, no sean liosas. Pero vengan ver la obra para que sepan de qué va. Les mando amor”, escribió la actriz, invitando al público a vivir la experiencia completa en teatro antes de sacar conclusiones.





Su mensaje puso en contexto que la dinámica de Mentiras depende fuertemente de la comedia y de la interacción entre los personajes, lo que explica las expresiones que se viralizaron sin contexto.

La postura de Mar Contreras ante las críticas

Por su parte, Mar Contreras también respondió a los señalamientos sobre su desempeño. En redes sociales, pidió a quienes la han atacado que muestren pruebas de haber asistido a la obra, asegurando que si realmente no les gustó su actuación, les devolvería el costo del boleto.

La actriz defendió su trabajo y recordó que Mentiras es una producción con rotación constante en los protagónicos, especialmente durante la gira por el interior del país, lo que hace habitual la entrada de nuevas intérpretes.



La polémica, que surgió exclusivamente a partir de un video editado, terminó siendo desmentida por ambas protagonistas. Tanto María León como Mar Contreras mantienen un ambiente profesional dentro del elenco, y la invitación al público es clara: ver la obra completa antes de emitir juicios basados en fragmentos virales.

