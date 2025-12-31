Sushi en copa: La tendencia minimalista y elegante para tu cena de Fin de Año

El sushi es una tendencia que sigue ganando seguidores y una forma de prepararlo con una estética impecable es la Sushi Cup o sushi en copa. Se trata de una reinterpretación ideal como aperitivo, deliciosa y muy fácil de elaborar. Para quienes aman los sabores del sushi tradicional pero buscan evitar la complejidad técnica de enrollar un maki, esta es la opción ideal inspirada en los creadores de recetas Marc Balló & Mónica Cortés.

Para lograr una copa de sushi perfecta, este delicioso aperitivo se prepara con algas nori, salmón fresco, queso crema, arroz para sushi, salsa de soja y semillas de sésamo. El tratamiento previo de los ingredientes es la clave para un resultado óptimo.

El salmón fresco debe estar previamente congelado para inactivar parásitos como el anisakis; además, este pescado es una fuente excelente de ácidos grasos Omega-3 y proteínas de alto valor biológico. Por su parte, el alga nori es rica en yodo y vitamina B12, aportando el toque umami que define al plato.

Otro protagonista es el arroz estilo japonés, que brinda la textura pegajosa necesaria tras mezclarse con el vinagre y azúcar (shari). Un dato de nutrición basada en ciencia es que, al consumirlo frío, una parte de su almidón se convierte en almidón resistente, el cual actúa como fibra prebiótica, alimentando la microbiota y reduciendo el pico de glucosa en sangre.

Receta de la copa de sushi

Para esta receta necesitarás 100 g de salmón fresco (previamente congelado), medio pepino, 50 g de queso crema, una lámina de alga nori, 100 g de arroz cocido estilo japonés y, como topping, semillas de sésamo.

Modo de preparación

El proceso comienza con el lavado del arroz durante 10 minutos para eliminar el almidón superficial; si el agua no sale clara, el grano quedará pastoso en lugar de brillante. Debes colocarlo en una cazuela con agua a fuego fuerte y, cuando hierva, bajar al mínimo durante 20 minutos. Tras apagar el fuego, es fundamental dejarlo reposar 15 minutos más antes de añadir el azúcar y el vinagre.

Para elevar la receta a un nivel profesional, se debe cuidar el equilibrio del queso crema, el ingrediente con más grasas saturadas. Asimismo, el pepino debe cortarse en brunoise fina o láminas traslúcidas para un crujiente elegante. Al montar la copa, coloca el alga nori en trozos pequeños para evitar que se humedezca y pierda su textura. Intercala capas de arroz, queso, pepino y termina con el salmón y el sésamo.

