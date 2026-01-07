xAI de Elon Musk cierra ronda de $20 billones: ¿En qué gastará el dinero?

La carrera por la supremacía de la Inteligencia Artificial tiene un nuevo gigante financiero. xAI, la empresa de IA de Elon Musk, ha confirmado el cierre de su ronda de financiación Serie E por $20 billones de dólares, pulverizando su objetivo inicial y alcanzando una valuación astronómica de $230 billones.

Esta inyección de capital no es solo dinero; es una declaración de guerra contra OpenAI y Google. Con el respaldo estratégico de Nvidia y fondos soberanos, Musk no solo busca competir, sino dominar la infraestructura física de la IA.

La jugada maestra: deuda vs. capital

Lo que distingue a esta ronda no es solo el monto, sino la ingeniería financiera detrás. Según fuentes cercanas a la operación citadas por Bloomberg, la estructura se divide aproximadamente en:

$7,500 millones en capital (acciones de la empresa)

(acciones de la empresa) $12,500 millones en deuda estructurada

¿Por qué fue un movimiento brillante?

Musk está utilizando una ‘estructura de vehículo de propósito especial’ (SPV). Básicamente, está pidiendo prestado dinero garantizado por los propios chips de Nvidia (GPUs) que va a comprar. Es similar a una hipoteca: los chips son la casa. Esto permite a xAI escalar masivamente su hardware sin que Musk tenga que vender más acciones de Tesla o diluir excesivamente su control sobre la compañía.

Nvidia y Cisco: Más que inversores, socios estratégicos

La participación de Nvidia y Cisco Investments en este proceso no es casualidad. xAI se ha convertido en uno de los mayores clientes del mundo para los chips H100 y los nuevos Blackwell de Nvidia.

El plan tiene dimensiones titánicas: expandir el centro de datos en Memphis, Tennessee, para alcanzar una capacidad de casi 2 gigas. Para ponerlo en perspectiva, eso es suficiente energía para abastecer a más de 1.5 millones de hogares. Sin embargo, esta potencia de cómputo es necesaria para entrenar a Grok 5, el próximo modelo que promete superar al razonamiento humano en tareas complejas.

El lado oscuro: valuaciones y controversia

Con una valuación de $230 billones, xAI vale ahora más que grandes multinacionales como Disney o Coca-Cola, pese a tener una fracción de sus ingresos. Esto alimenta el debate sobre el desarrollo de una posible burbuja en el sector.

Además, la velocidad de desarrollo ha traído problemas en su operación. Grok ha sido criticado por la generación de imágenes deepfake sin restricciones adecuadas. Por ello, al acelerar la de IA con estos $20,000 millones, la pregunta es si los protocolos de seguridad crecerán a la misma velocidad que los servidores.

Apenas el 21 de diciembre, Elon Musk, volvió a marcar un hito financiero al convertirse en la primera persona con un patrimonio neto estimado de $700,000 millones de dólares, según Forbes. Este incremento derivó de una reciente decisión de la Corte Suprema de Delaware, que restituyó su paquete salarial de 2018, que incluye opciones sobre acciones de Tesla.

Originalmente su paquete accionario en Tesla estaba valuado en $56,000 millones de dólares, y con el fallo judicial el precio se elevó a cerca de $139,000 millones de dólares, un impulso espectacular a la la riqueza de Musk.

La verdad detrás de los millones

Tras la ronda de financiación de enero, xAI alcanza una valuación aproximada de $230,000 millones de dólares, posicionándose como uno de los startups más valiosos del mundo. ¿Cuáles son las dudas más comunes sobre esta operación financiera?

¿Para qué usará Elon Musk los $20 billones que obtuvo?

Principalmente para adquirir más de 100,000 chips Nvidia H100/H200 y expandir el súper clúster de datos ‘Colossus’ con sede en Memphis, Tennessee, necesario para entrenar la próxima generación de su herramienta de IA, Grok.

¿xAI forma parte de Tesla?

En realidad no, son entidades legales separadas. Tal como ocurre con el resto de los desarrollos tecnológicos promovidos por Musk. Sin embargo, el magnate ha propuesto que Tesla invierta en xAI y utilice su tecnología, lo que ha generado debates sobre posibles conflictos de interés entre los accionistas.

En un ecosistema digital donde los modelos de IA definen la realidad, la consolidación del poder de cómputo en una sola entidad privada exige un escrutinio periodístico feroz.

