Yolanda Andrade habla de los rumores sobre estar buscando la eutanasia

Yolanda Andrade decidió pronunciarse públicamente para desmentir los rumores que en días recientes se difundieron sobre su estado de salud y una presunta decisión de someterse a la eutanasia. La actriz y conductora mexicana optó por aclarar la situación luego de que diversas versiones señalaran que su familia estaría planeando llevarla a Colombia con el objetivo de iniciar un procedimiento médico para poner fin a su vida, a causa de la esclerosis lateral amiotrófica que enfrenta.

Frente a la creciente ola de especulaciones, la conductora del programa ‘Montse & Joe’ negó de manera tajante cualquier intención relacionada con la eutanasia. Mediante un video, Andrade aseguró que esa posibilidad no está en sus planes y recalcó que confía plenamente en Dios, afirmando que su vida y su destino están bajo su voluntad, con el fin de tranquilizar a quienes se han mostrado preocupados por ella.

Tras la repercusión del tema en redes sociales y en distintos espacios de espectáculos, la presentadora consideró necesario aclarar directamente los señalamientos. En su mensaje explicó que no ha pensado en adelantar su muerte ni en recurrir a ningún procedimiento de eutanasia, como se había sugerido en algunos medios.

“Quiero aclarar. No me voy a hacer la eutanasia ni nada de eso. Yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo Solo Dios sabe cuándo es el momento”, dijo en el clip que fue presentado en el programa ‘En Shock’ del periodista Jorge Carbajal.

Durante su declaración, Yolanda Andrade enfatizó que no contempla ese escenario y que mantiene su fe durante el proceso que atraviesa. Asimismo, expresó con ironía su molestia hacia quienes han difundido información falsa sobre su salud, evidenciando su inconformidad por los rumores que circulan en torno a su vida personal.

“Quizá tu malo o tu mala te vas antes que yo, pero a otra parte, ¿ok? Entonces, buen viaje para todos”, expresó.

La actriz también abordó los señalamientos que aseguraban que su hermana Marilé y su cuñado la tendrían secuestrada. En ese sentido, enfrentó directamente a la periodista que originó dicha versión y explicó lo difícil que fue enterarse de ese tipo de comentarios.

“Ha sido muy difícil para mí enterarme de una comunicóloga que fue la que empezó a decir que yo estaba secuestrada y a dar información de cosas que no tienen sentido… Ella me quiere tanto que se preocupó tanto por mí y dijo que yo estaba secuestrada, que mi cuñado me robaba… Por eso quiero aclarar esto y pedirles, por favor, si son tan amables, que no se preocupen por mi dinero, ni estoy secuestrada ni mi hermana me está haciendo daño”, comentó.

Mira el video en el 2:21:20

