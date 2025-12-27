Yolanda Andrade reveló que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica

La conductora de televisión Yolanda Andrade compartió un nuevo video en sus redes sociales donde se sinceró sobre la situación de salud que está atravesando, ya que los últimos días no la ha pasado bien y dijo que “han sido días difíciles, muy difíciles”. Recordemos que fue el pasado 12 de diciembre cuando estuvo hospitalizada debido a una recaída tras una enfermedad degenerativa que sufre.

La afección que atraviesa la mexicana desde hace años fue todo un misterio, ya que se le veía realizándose infinidad de exámenes médicos y hasta viajando para ser atendida. Poco a poco, fue perdiendo su movilidad y le costaba no solamente caminar, sino el hecho de poder comunicarse, tal como se nota en su más reciente audiovisual. Esta vez, ofreció detalles sobre cuál fue la enfermedad que atacó su cuerpo.

“Me diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizá les parezca desgarrador este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que, ahora que conozco, tiene esa enfermedad degenerativa (…) a veces estás bien, a veces estás muy mal: no puedes moverte, caminar, hablar, una fatiga crónica”, explicó en un video donde se la ve afectada.

Andrade se tomó unos segundos de su tiempo, en medio de sus dificultades de salud, para agradecer a todos aquellos que se han mantenido atentos a cualquier detalle que ella afronte para poder brindarle una mano amiga en medio de las dificultades que viene enfrentando desde hace varios años: “Gracias a mis amigas que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan”, dijo.

La conductora de televisión mencionó que este año 2025 ha sido uno de los más complejos de su vida, que con el transcurrir del tiempo ha empeorado, y durante su más reciente hospitalización, mencionó que sus “heridas ya no podían más” y los especialistas en el área de la salud tuvieron que colocarle un catéter para poder seguir atendiéndola en medio de las dificultades.

En un video compartido el pasado jueves, aprovechó para grabar y aclarar que su hermana no la tiene secuestrada, como se ha ido divulgando en los últimos días. Además, agradeció que parientes de diversas partes del mundo se hayan tomado la molestia de viajar hasta México para poder pasarla con ella, dado que destacó que esto podría tratarse de su “última Navidad”, ya que su deterioro es constante.

