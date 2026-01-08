Arsenal empata con Liverpool y refuerza su liderato en la Premier League

El Arsenal de Mikel Arteta firmó un empate sin goles ante el Liverpool en un partido marcado por la gestión y el cálculo más que por la ambición ofensiva. Con los recientes tropiezos de Manchester City y Aston Villa como contexto, el conjunto londinense optó por asegurar un punto que le permite mantenerse como principal candidato al título de la Premier League.

Tras una primera mitad en la que los ‘Gunners’ presionaron alto y sometieron al Liverpool, el equipo cambió el plan en el complemento y priorizó el orden defensivo. La decisión generó impaciencia en la grada del Emirates, que vio a su equipo replegarse durante gran parte del segundo tiempo, pero el resultado terminó siendo favorable en el global de la competencia.

El Arsenal había sufrido un aviso serio antes del descanso. Un error de comunicación entre William Saliba y David Raya derivó en una cesión comprometida que el portero español resolvió con dificultad. El balón quedó en poder de Conor Bradley, quien intentó una vaselina desde fuera del área con Raya fuera de posición, pero el disparo se estrelló en el travesaño.

En ataque, las mejores acciones del Arsenal pasaron por la banda derecha, donde Bukayo Saka superó con frecuencia a Milos Kerkez. Sin embargo, con el correr de los minutos y el desgaste físico del extremo inglés, el equipo perdió profundidad y dejó de generar peligro claro, lo que reforzó la sensación de conformismo en un tramo clave del encuentro.

El Liverpool tampoco logró capitalizar el repliegue local. Más allá de algunos tiros libres de Dominik Szoboszlai, el equipo de Arne Slot no inquietó seriamente a Raya, que alcanzó su décima portería a cero de la temporada y se mantiene en la pelea por el Guante de Oro, con dos de ventaja sobre Robert Sánchez, del Chelsea.

Con este resultado, el Arsenal llegó a la jornada 22 con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City de Pep Guardiola y la misma diferencia respecto al Aston Villa de Unai Emery. Tras cinco victorias consecutivas desde el 13 de diciembre, el empate refuerza su posición de liderazgo y consolida su candidatura al título.

El Liverpool, en cambio, continúa acumulando empates que saben a poco. Se mantiene en la cuarta posición, con dos puntos de margen sobre el Brentford, pero ya está a ocho unidades de los equipos que lo preceden.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi elogia a Bad Bunny: “Es un fenómeno”

–Atletas venezolanos y de Grandes Ligas, impactados por restricciones aéreas tras ataque en Venezuela

–Neymar presume en redes un jet privado, un helicóptero y el Batimóvil inspirados en su pasión por Batman