¿Está mejorando el mercado laboral en EE.UU.? Lo que el reporte de Bank of America estima para 2026

El informe de Bank of America, publicado el 7 de enero de 2026, revela un panorama laboral mixto en EE.UU.: la creación de empleos se incrementa a 0.6%, mientras los salarios de la clase media enfrentan una preocupante caída.

La pregunta que todos nos hacemos es simple: ¿está mejorando o empeorando el mercado laboral estadounidense? La buena noticia: la creación de empleos rebotó en diciembre. La mala: los salarios están cayendo para la clase media. Si dependes de tu sueldo para vivir, esto es lo que necesitas saber.

Recuperación de empleo: Payroll growth sube a 0.6%

Aquí está el dato que suena positivo: el crecimiento de nóminas (payroll growth) rebotó a 0.6% en diciembre, respecto al mismo mes del 2024, subiendo desde 0.2% en noviembre. Es decir, crecimiento de empleo se aceleró 200% en un mes.

¿Qué significa? Las empresas están contratando de nuevo, aunque lentamente. Bank of America lo llama ‘low-hire, low-fire mode’. Traducción: las empresas casi no contratan gente nueva, pero tampoco despiden masivamente. Es como una pausa laboral nacional.

La importancia del contexto: 2025 Fue lento

Durante todo 2025, la creación de empleo fue débil. 0.6% de crecimiento anual no es impresionante, pero es mejor que la tendencia a la baja que vimos en los últimos meses. El dato de diciembre sugiere que “lo peor de la desaceleración probablemente ya pasó”, según Bank of America.

La crisis de salarios: Clase media pierde dinero

Aquí está la mala noticia que la mayoría de expertos ha pasado por alto: mientras que el empleo se recupera, los salarios están cayendo para la clase media.

Estos son los números de after-tax wage growth (crecimiento salarial después de impuestos) en diciembre 2025:

¿Qué significa para ti?

Si trabajas en la clase media (la mayoría de los empleos en Estados Unidos), tu sueldo creció solo 1.5% en 2025. Pero si sumamos inflación (que fue del 2.4% en promedio durante el año), tu poder de compra realmente bajó. Es decir: ganaste menos en términos reales.

Bank of America advierte: “Algunos de estos declives en crecimiento salarial pueden ser temporales, pero esto claramente merece atención. Si se mantienen, podrían tener implicaciones negativas para el gasto de consumidor en 2026.”

El desempleo sigue subiendo: +10% en 2025, respecto al año anterior

Mientras que el empleo se recupera lentamente, el desempleo no está bajando. El número de hogares que reciben beneficios de desempleo sigue creciendo alrededor de 10% año-a-año, consistente desde septiembre.

Esto es el síntoma de una economía que está “acelerando” contratación pero también “retrasando” el regreso de empleados anteriormente despedidos. En otras palabras: las empresas contratan gente nueva en lugar de recontratar a las personas que despidieron.

¿Qué significa esto para 2026?

Este es el escenario económico de Bank of America para 2026:

Empleo : Probablemente siga creciendo lentamente (0.5-0.8% esperado)

: Probablemente siga creciendo lentamente (0.5-0.8% esperado) Salarios : Podrían seguir bajo presión si la inflación no baja

: Podrían seguir bajo presión si la inflación no baja Desempleo : Probablemente siga alto, pero no acelerando

: Probablemente siga alto, pero no acelerando Consumo. El punto crítico: si los salarios no suben, el consumidor frena gastos

El riesgo real: recesión silenciosa

Bank of America llama a esto una economía en “encrucijada”. Si el consumidor frena gastos (porque sus salarios no siguen la inflación), las empresas reducen ingresos, despiden gente, y comienza un ciclo recesivo. La pregunta para 2026: ¿cuánto más pueden bajar los salarios antes de que esto suceda?

¿Cuántos empleos creó EE.UU. en diciembre 2025?

Bank of America estima payroll growth de 0.6% año-a-año en diciembre. Esto se basa en datos internos de depósitos de nómina (más confiables que encuestas). La cifra exacta dependerá del reporte oficial del BLS cuando se publique.

¿Por qué bajan los salarios si crece el empleo?

Porque las nuevas posiciones creadas suelen ser de menor salario que las perdidas. Además, la inflación supera crecimiento salarial. En términos reales, el trabajador promedio pierde poder de compra aunque su “sueldo nominal” suba 1.5%.

¿Está mejorando el mercado laboral?

Respuesta mixta: empleo está mejorando (de 0.2% a 0.6%), pero salarios están empeorando. Es como estar en un elevador que dejó de caer pero sigue bajando lentamente.

¿Qué significa ‘low-hire, low-fire’?

Significa que las empresas están siendo cautelosas. No contratan masivamente (low-hire), pero tampoco despiden en masa (low-fire). Es un mercado laboral “en pausa” o estable pero inseguro.

¿Cómo afecta esto mi sueldo en 2026?

Si trabajas en clase media, probablemente tu sueldo crezca menos de 2%, mientras la inflación seguirá en 2-3%. Resultado: pierdes poder de compra. Este es un momento para considerar buscar trabajo en nuevas empresas o industrias que paguen más.

El reporte de Bank of America revela una economía estadounidense en encrucijada. El empleo se estabiliza, pero los salarios caen. Para la clase media, es una paradoja: hay más trabajo disponible, pero menos dinero en el bolsillo. La pregunta crítica para 2026 no es si hemos tocado fondo en el mercado laboral, sino cuánto más puede bajar el poder de compra del consumidor antes de que la economía se estanque completamente. Los próximos seis meses darán la respuesta.

