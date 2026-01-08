Itatí Cantoral contó cómo ha sido criar a su hija menor como mamá soltera

Itatí Cantoral tiene tres hijos y en esta oportunidad habló de la menor, María Itatí, quien tiene 17 años y nació fruto del amor que algún día existió al lado de Carlos Alberto Cruz. Además, se enfocó en el rol que asume como madre soltera con ella y explicó que parte de eso se lo debe al país en el que creció, ya que son trabajadores y ella tuvo un motivo más para salir adelante.

“Soy mujer mexicana, por eso soy guadalupana. Los mexicanos nos destacamos por ser personas muy trabajadoras. Y mi papá fue un hombre muy trabajador, y yo agradezco mucho que me hayan apoyado, porque mi mamá me hizo muy trabajadora”, dijo en Ventaneando.

La villana de diversas telenovelas no descartó los momentos difíciles como madre, pero más allá de eso, algo que la caracteriza es el hecho de que desde jovencita le ha gustado salir adelante y ganarse su propio dinero, hecho que la hizo resolver cualquier situación que le tocara enfrentar.

“Yo me acuerdo que desde los 16 años, me llevaba Televisa desde Lindavista, nos hacíamos como una hora. Entraba a las 8:00 de la mañana y salía a las 10:00 de la noche. Yo, a los 17 años, a la edad de mi hija, ya estaba en las telenovelas, pero era mi pasión“, mencionó la mexicana.

Sobre los dos varones que tuvo con el actor Eduardo Santamarina, destacó que desde pequeños demostraron su juicio por hacer las cosas de manera correcta y se siente muy orgullosa de ellos: “Mis dos hijos, afortunadamente, fueron superestudiosos, mención honorífica en las universidades, y lo primero que hicieron al salir fue trabajar. Son gente de trabajo, gente de bien”.

En el caso de su rol como madre soltera con María Itatí, de 17 años, ella aún se encuentra estudiando y por el momento desconoce cuál será la carrera que estudiará en la universidad, aunque igual se siente satisfecha con todo lo que ha podido lograr en este tiempo sin la presencia del padre: “Está terminando la prepa, entonces vamos a esperar a que termine para ver a dónde, o qué quiere estudiar; dice que composición”.

Sigue leyendo:

· Itatí Cantoral no demandará a su ex por no recibir la manutención de su hija

· Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina revela por qué se cambió sus apellidos

· Itatí Cantoral negó que su hija haya sido abusada por un profesor de música