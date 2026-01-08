Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios y gira de despedida

Julio Preciado informó que se despedirá de manera definitiva de los escenarios. Esta decisión vendrá acompañada de una gira de adiós que arrancará en agosto de este año y concluirá a finales de 2027.

El anuncio lo realizó en una conferencia de prensa en Guadalajara, donde el cantante dejó claro que su retiro no obedece a problemas de salud ni a una disminución en su público.

“Creo que ya no tengo nada qué demostrar como artista. Creo que al final del día no me voy porque no pueda cantar, ni me voy porque no meta gente a los eventos, creo que tengo la gran dicha de decir que tengo un gran apoyo del público, de muchísima gente que sigue yendo a mis conciertos“, expresó el originario de Mazatlán.

Preciado detalló que, después de cuatro décadas de trayectoria artística, su prioridad es dedicar más tiempo a su familia, en especial a sus nietos, una etapa que no pudo disfrutar plenamente con sus hijos debido a las exigencias de su carrera.

“Me voy porque necesito estar con mi familia. Creo que no estuve cuando mis hijos más me ocuparon y esa es la parte donde digo que ahora quiero disfrutar a mis nietos”, agregó

El intérprete señaló que su intención es retirarse en plenitud física y mental, sin esperar a que alguna enfermedad lo obligue a dejar de cantar. Aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos sobre el escenario, pero considera que ha llegado el momento de dar un paso al costado por decisión propia.

“Me quiero ir al cien por ciento de mis facultades, tanto físicas como vocales, pero sobre todo mentales, me quiero ir a disfrutar de esta vida que gracias a mi público y a la gente me voy con 40 años de carrera, así que creo que ya es muy justo“, comentó el cantautor.

Gira de Julio Preciado y próximos discos

La gira de despedida incluirá presentaciones en diversas ciudades de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, además de varias capitales europeas.

Hasta ahora, el promotor Paco Camarena Jr. confirmó fechas en París, Londres, Bilbao, Valencia, Barcelona y Madrid.

“Ya estamos prácticamente confirmadas cinco fechas y estamos por confirmar otras tres más. En esta gira se tiene contemplado recorrer todo México y prácticamente todo Estados Unidos“, indicó Camarena.

El final del tour está previsto para noviembre de 2027, con la posibilidad de cerrar con un concierto en la Plaza de Toros México.

Previo a su retiro definitivo, Julio Preciado planea lanzar tres materiales discográficos: un álbum de estudio, uno de colaboraciones y un disco grabado en vivo.

Sigue leyendo: