Karl Anthony Towns guía a Knicks para romper racha de 4 derrotas

Los New York Knicks reencontraron el camino del triunfo al imponerse 123-111 a Los Angeles Clippers, con el que rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas este miércoles en la NBA.

La figura clave fue Karl-Anthony Towns, quien firmó una actuación completa con 20 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, esta última cifra como su máximo de la campaña.

El pívot respondió tras un discreto partido en Detroit, donde apenas lanzó cuatro tiros y sumó seis puntos en una derrota abultada.

Ante los Clippers, Towns fue decisivo en el último cuarto, al anotar 10 puntos que inclinaron definitivamente el encuentro a favor de Nueva York.

El líder ofensivo de los Knicks volvió a ser Jalen Brunson, máximo anotador del equipo con 26 puntos, mientras que OG Anunoby aportó otros 20 y Deuce McBride sumó 16, en una noche sólida para el conjunto dirigido por Tom Thibodeau.

Karl Anthony Towns brilló en los Knicks en el último cuarto

El partido fue parejo durante tres cuartos. Los Clippers arrancaron con fuerza y tomaron ventaja de 14-5, apoyados en la ofensiva de Kawhi Leonard y James Harden, pero los Knicks reaccionaron rápidamente con una racha de ocho puntos sin respuesta.

El marcador se mantuvo cerrado hasta el final del tercer periodo, cuando Los Ángeles ganaba 85-81, antes de que Nueva York cerrara mejor para irse al último cuarto arriba 90-87.

Towns inició el cuarto periodo con una jugada de tres puntos y una canasta tras rebote ofensivo, y más tarde fue protagonista en un parcial de 8-0 que transformó una ventaja mínima en un 105-92 que resultó decisivo.

En total, los Knicks firmaron un parcial de 24-7 desde el cierre del tercer cuarto hasta bien entrado el último, sentenciando el compromiso.

Por los Clippers, Kawhi Leonard lideró con 25 puntos, James Harden añadió 23 unidades y nueve asistencias, mientras que Ivica Zubac registró 22 puntos y 11 rebotes y John Collins colaboró con 18 puntos y 10 tableros.

