KFC, Dunkin’ y Jack in the Box: Las 3 novedades que están transformando el menú rápido este 2026

Las ofertas y los nuevos productos marcan el inicio del 2026 en algunas cadenas de comida rápida que anunciaron novedades para los fanáticos. Muchos de estos lanzamientos están influenciados por las tendencias de la vida fit, como Dunkin’, que lanzó la leche proteica como valor agregado.

Las cadenas han dejado de ser solo el “pecado” de la semana para intentar integrarse en el estilo de vida fit de sus consumidores. La tendencia es clara: alimentos funcionales, conteo de macros y precios competitivos.

Además del regreso del Chicken Supreme de Jack in the Box, destaca el Cheesy Nuggy Gravy Bowl de KFC. Uno de los lanzamientos más importantes en lo que va del 2026 es la incorporación en el menú de alimentos funcionales, como el anuncio de Dunkin’ de la leche proteica, que permitirá a los consumidores incorporar 15 gramos de proteína en un café o un refresco de mango. El lanzamiento responde a la generación que cuenta sus macros pero no tiene tiempo de cocinar.

Dunkin’ y la suplementación integrada

Dunkin’ anunció la incorporación en el menú de cinco bebidas (cafés, lattes y refrescos de fruta) que te dan 15 gramos de proteína sin ese sabor arenoso típico de los suplementos. El producto estrella es el Megan’s Mango Protein Refresher, creado con Megan Thee Stallion. Además, ofrece un combo de $5 que incluye un wrap, papas y café (frío o caliente). Es un alivio para el bolsillo este año y, para satisfacer el antojo de algo dulce, presenta el nuevo Donut de Chocolate Dorado, relleno de fudge y trozos de caramelo.

El regreso de los clásicos y nuevas opciones económicas

Jack in the Box comienza el 2026 con el regreso de una leyenda para celebrar sus 75 años: el Chicken Supreme, un producto que permaneció dos décadas fuera del menú. Este sándwich se elabora con pollo crujiente en pan integral con dos tipos de queso (Suizo y Monterey Jack) y una mayonesa especial de cebolla. Se puede pedir en combo normal o en versión “Munchie Meal”.

Por su parte, KFC ofrece a sus fanáticos el Cheesy Nuggy Gravy Bowl por $5. Esta comida se sirve con una cama de papas fritas cubiertas con sus famosos nuggets, salsa de carne (gravy) y cuajadas de queso (cheese curds) que se derriten. Es una versión de la poutine canadiense que cuesta solo $5. También se pueden pedir los bocaditos de queso solos si solo quieres algo para picar.

Una tendencia imparable

No están solos. Starbucks también lanzó su línea de proteínas con el Caramel Protein, y Chipotle ya ofrece tazones con hasta 81 gramos de proteína. El mensaje de la industria para este 2026 es claro: “Come rápido, pero que te sirva para el gimnasio”.

