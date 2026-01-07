Starbucks inicia el año con innovación: proteínas y sabores únicos en su nueva carta

Tal como lo había anunciado, Starbucks inicia el año con un menú que no es solo una renovación estacional, sino una respuesta directa a las demandas del consumidor moderno. Desde el 6 de enero ya están disponibles la proteína de caramelo, el Chocolate de Dubái y el esperado regreso del pistacho.

A mediados de 2025, la cadena anunció su intención de incorporar proteínas al menú, una promesa que se materializa en este 2026 con la proteína de caramelo. Este ingrediente otorga un valor agregado a las bebidas, transformando el café matutino en un aliado para quienes buscan un estilo de vida activo sin sacrificar el sabor.

Las tendencias en redes sociales impulsaron la adopción del Chocolate de Dubái (una mezcla de pistacho, chocolate y texturas crujientes) al menú oficial. Junto a esto, destaca el regreso del pistacho, ahora como un sabor permanente en la carta. Todos estos cambios se enmarcan en una apuesta clara por la sofisticación accesible.

Innovación con enfoque en proteínas y bienestar

Las bebidas enriquecidas con proteínas, como el Caramel Protein Matcha y el Caramel Protein Latte, son las estrellas indiscutibles. Ambas opciones utilizan leche con alto contenido proteico y permiten el uso de un jarabe de caramelo sin azúcar, alcanzando hasta 31 gramos de proteína por bebida. Esto posiciona a Starbucks como un destino viable para el post-entrenamiento o para disfrutar de desayunos saciantes. Asimismo, la incorporación del Yogur Griego Ellenos en versiones de Muesli sin azúcar añadido y Tarta de Fresa refuerza esta línea de snacks saludables y nutritivos.

El fenómeno viral del Chocolate de Dubái

El lujo hecho bebida. Probando la combinación de pistacho, matcha y mantequilla marrón inspirada en el chocolate más famoso del mundo. Crédito: Starbucks | Cortesía

Inspirada en las tendencias más populares de 2025, la marca ofrece dos opciones por tiempo limitado que juegan con el contraste de texturas. El Matcha de chocolate helado de Dubái utiliza una base de matcha sin azúcar con salsa de pistacho y una espuma fría de chocolate, mientras que el Moca de chocolate helado de Dubái combina el espresso clásico con pistacho y una exclusiva cobertura de mantequilla marrón salada. Estas bebidas buscan replicar la experiencia sensorial de la famosa barra de chocolate viral.

El regreso definitivo del sabor Pistacho

Con la marcada tendencia del Chocolate de Dubái, el pistacho ha recobrado un inmenso valor culinario, lo que llevó a Starbucks a anunciar su incorporación fija en el menú. La estrella de esta temporada es el Pistacho Cortado, una bebida corta con tres cargas de Blonde Espresso que resalta el dulzor del fruto seco. Se mantienen también los clásicos favoritos como el Pistacho Latte y el Frappuccino de Pistacho, todos caracterizados por ese toque final de mantequilla salada que ha cautivado a los clientes.

Gastronomía gourmet y snacks funcionales

Starbucks también ofrecerán las palomitas proteicas Khloud Sweet & Salty Kettle Corn. Crédito: Starbucks | Cortesía

En el apartado de alimentos, este 2026 trae los nuevos bocados de huevo con trufa, champiñones y brie, los cuales ofrecen una textura aterciopelada mediante la técnica sous-vide y un perfil de sabor más complejo. Para los amantes de los refrigerios ligeros, las palomitas proteicas Khloud llegan en versiones dulces y saladas con 7 gramos de proteína, ideales para un antojo rápido. Finalmente, para celebrar la temporada, regresa el esperado Cake Pop de San Valentín.

