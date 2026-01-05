Chick-fil-A regala comida gratis por un año: así puedes conseguirla

Chick-fil-A inicia el 2026 con una ambiciosa propuesta de celebraciones que fusiona su legado clásico con experiencias modernas. Desde el 5 de enero y hasta el mes de julio, los clientes podrán adquirir vasos de estilo retro que rinden homenaje a la estética icónica de la marca. Además, disfrutarán de nuevas bebidas y empaques renovados bajo el concepto de campaña “Newstalgia”.

La vicepresidenta de Estrategia de Marca, Khalilah Cooper, asegura que este año no representa solo un aniversario, sino una oportunidad para honrar los recuerdos generacionales con calidad e intencionalidad, proyectando el futuro de la cadena:

“Tenemos mucho preparado para este año, con lanzamientos de productos y experiencias emocionantes, siempre arraigadas en la reconocida calidad de Chick-fil-A. Invitamos a los clientes a celebrar nuestro legado mientras miramos juntos hacia adelante”.

Para los fanáticos de la marca, se han dispuesto cuatro modelos de vasos coleccionables que recorren la historia de Chick-fil-A por un precio de $3.99 (por tiempo limitado). La gran sorpresa para los consumidores es el Golden Fan Cup: quien reciba este diseño especial ganará automáticamente Chick-fil-A gratis por un año. Según el comunicado de prensa, existen 3,000 premios disponibles a nivel nacional.

Nuevas bebidas en el menú permanente

En sintonía con la tendencia Newstalgia, la cadena lanza dos plataformas de bebidas inspiradas en las fuentes de soda clásicas, utilizando su famoso Icedream:

Frosted Sodas: Una mezcla cremosa, batida a mano, que combina el helado de la casa con la soda de preferencia del cliente.

Floats (Flotantes): La combinación tradicional de soda con una bola de Icedream para una experiencia burbujeante.

Estas opciones están disponibles con sabores como Coca-Cola, Dr Pepper, Sprite, Fanta, Root Beer y versiones dietéticas.

Un toque retro para el Chicken Sandwich

Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

El producto estrella de la cadena también recibe un cambio de imagen temporal. El empaque del Original Chicken Sandwich Meal ahora incluye gráficos vintage extraídos directamente de los archivos históricos de la compañía. Esta edición especial estará disponible por tiempo limitado en restaurantes participantes, extendiéndose también al empaque de las populares Waffle Potato Fries.

