Myrka Dellanos regresa con entrevista para analizar la situación en Venezuela 

La periodista estadounidense de raíces cubanas Myrka Dellanos reapareció en su cuenta en Instagram para hablar de la situación que se vive en Venezuela luego del operativo militar de Estados Unidos en Caracas, con el que lograron la captura de Nicolás Maduro.

Aunque la conductora de televisión se mantenía activa por sus historias en esta red social, ahora ha decidido volver a hacer contenido para su audiencia, que pedía verla de nuevo en su área de trabajo después de que fuera despedida del programa La Mesa Caliente, transmitido por la cadena Telemundo.

En el comienzo de la entrevista con el comentarista político Franklin Andrés Camargo Armas, la comunicadora se mostró feliz de volver a hacer este tipo de material.

“Hola amigos, buenas tardes, gracias por estar conmigo hoy. Es muy especial empezar el grupo de entrevistas una vez más como hice durante COVID”, afirmó Myrka Dellanos.

Luego de esto, recordó que espera continuar con su labor periodística: “Aquí estoy, hablando la verdad, creo que como periodista es importante siempre hablar la verdad para que ustedes como público puedan recibirla. Así que soy periodista independiente de ahora en adelante”.

La famosa además afirmó: “Soy periodista, independiente de ahora en adelante”.

Muchos de sus seguidores se mostraron contentos con su regreso, ya que tenían meses sin verla en alguna entrevista o análisis. “Myrka me gustaría verte en Fox News, eres nuestra voz en el periodismo. Dios te Bendiga”, “Muchas gracias por este contenido tan valioso”, “Gracias por colgarlo, eres una gran periodista y tu invitado de lujo”.

Otros afirmaron: “Myrka, te queremos ver en la TV, eres una magnífica persona, muy gratas todas sus conversaciones”, “Estuvo muy buena esta conversación… directa, sin rodeos y análisis con conocimiento”, “¡Excelente analista! Felicidades por hacerte independiente”.

