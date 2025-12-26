De Myrka Dellanos a Jessica Maldonado: las salidas que hubo en Telemundo este año  

El 2025 fue un año en el que hubo fuertes movimientos en la cadena de televisión Telemundo, ya que varias de sus figuras no siguieron con su trabajo en la pantalla chica.

Las noticias relacionadas con salidas de algunos presentadores o reporteros llamaron la atención del público, que disfrutaba del talento de varios de los involucrados.

Sin duda, una de las más mediáticas fue la de Myrka Dellanos, quien no continuó como integrante del programa La Mesa Caliente, del que formó parte junto a sus compañeras Verónica Bastos, Giselle Blondet y en su momento Alix Aspe.

Tras más de dos años liderando el show, la reconocida periodista estadounidense salió de la cadena en octubre. Aunque no hubo un comunicado oficial detallado, los reportes indican que su salida fue parte de una estrategia de reducción de costos masiva.

Por ahora no se ha dado tampoco un mensaje claro de la conductora acerca de lo que ocurrió con Telemundo, por lo que quedó un clima de incertidumbre sobre su caso.

Casi simultáneamente con Myrka, Jessica Maldonado, la corresponsal de entretenimiento en Los Ángeles para el programa Al Rojo Vivo, fue notificada de su despido el 8 de octubre.

La reportera llevaba años cubriendo los eventos más importantes de Hollywood para la cadena y su salida dejó un vacío notable en el programa informativo de las tardes.

Otra figura con larga trayectoria que puso fin a su relación laboral con Telemundo fue Azucena Cierco, la reportera duró 17 años en la cadena de televisión y destacó en espacios como Al Rojo Vivo.

En la ola de despidos también fue incluida la reportera Magali Ayala, con una trayectoria de 16 años en la empresa.

La lista de cambios relevantes también tiene a figuras como Jessica Benítez, productora general de Hoy Día, quien había llegado hace apenas un año para refrescar el programa y luego fue parte de la ola de despidos de octubre.

Por último está Jorge Miramonte, reportero de Los Ángeles para Al Rojo Vivo, también quedó fuera tras varios años de servicio.

