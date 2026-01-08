Natalia Jiménez y su experiencia con TDAH y la decisión de no querer más hijos

La cantante española Natalia Jiménez mencionó cómo es la convivencia en casa, ya que su hija Alessandra y ella buscan la forma más sana para su día a día tras ambas ser diagnosticadas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), debido a que son personas que llevan un estilo de vida completamente diferente, pero ella hace todo lo que está a su alcance para no hacerlo más difícil.

Jiménez destacó que su pequeña vale por varios, debido a la circunstancia que vive y la razón por la cual consideró prudente no seguir teniendo más hijos y enfocarse solo en la que ya tiene: “Ella vale por tres niños. Ella tiene TDAH como yo. Imagínate una como yo y otra como yo, pero de 9 años. Es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad”, dijo durante una conversación en el programa “Ventaneando”.

La cantante mencionó que, debido a que ella también padece de ese trastorno, a sus 44 años ha logrado comprender mejor cómo batallar diariamente con el TDAH, ya que cuando ella era pequeña era muy dura consigo misma y veía que eran pocas las cosas que le salían como deseaba. Esta vez, con su hija, le entiende más en su proceso de crianza.

“Lo bueno es que, como yo me lo pude diagnosticar, pues ahora yo ya tengo la paciencia que requiere y tengo mucha más compasión con ella que la que tenía yo conmigo cuando era chiquita, que decía: ‘Nada me sale bien'”, explicó.

Explicó cómo fue parte de su infancia debido a su trastorno, donde además ve parte de Alessandra, así como fue ella: “A mí siempre se me hizo mucho más fácil todo lo creativo y demás. Todo lo que fuera como estudiar algo que no me interesara era una absoluta pesadilla. Eso lo veo en mi hija y, obviamente, la tengo inscrita en un colegio que es muy abierto en este sentido“.

Natalia busca llevar su experiencia a otras personas para que entiendan que no es un simple trastorno y que también vean que no están solos y que hay otros que los pueden comprenderlos para salir más rápido de las dificultades que enfrenten: “Básicamente, lo que yo quiero con mi documental es que la gente se sienta identificada y que sepa que cuando tienen dificultades en la vida, y tienen problemas, se puede salir de ellos”.

