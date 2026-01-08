Piloto español Jesús Calleja sufre un espectacular accidente en la quinta etapa del Rally Dakar [Video]

El presentador y aventurero Jesús Calleja y su copiloto, Eduardo Blanco, sufrieron un accidente de gran magnitud durante la etapa 5 del Rally Dakar 2026.

El hecho se produjo en la segunda parte de la etapa maratón, un tramo especialmente desafiante para todos los equipos, ya que no cuentan con asistencia y deben resolver cualquier contratiempo por sus propios medios. El vehículo incluso dio varias vueltas de campana.

Wat een crash van de Spanjaard Jésus Calleja! 😱

Gelukkig zijn er omstanders die Calleja en navigator Eduardo Blanco direct te hulp schoten.#rtlgp #dakar2026 pic.twitter.com/AtlVVUMF9d — RTL GP (@RTLGP) January 8, 2026

El incidente ocurrió después de superar el kilómetro 271 de la especial. Por su posición retrasada en la salida, el equipo de Calleja y Blanco se encontró rodando a máxima velocidad dentro de una nube de polvo densa, levantada por los vehículos que transitaban delante de ellos.

La visibilidad era inexistente, una situación que complicó notablemente la conducción. Calleja decidió acelerar para intentar ganar posiciones y recuperar el tiempo perdido en los primeros tramos, pero esa elección terminó siendo determinante en el desenlace del accidente.

En medio de esa nube de polvo, el piloto no pudo advertir a tiempo un pequeño bache en el terreno. Al pasar sobre él, el coche se despegó del suelo y golpeó con fuerza la parte frontal contra el terreno. Esta maniobra derivó en una vuelta de campana hacia adelante. El vehículo dio un revolcón, pero tanto Jesús Calleja como Eduardo Blanco consiguieron salir por sus propios medios, lo que evitó consecuencias físicas graves para ambos.

🏎️Accidente de Jesús Calleja en el Dakar: da varias vueltas de campana a gran velocidad pic.twitter.com/er2XGehjtf — ABC.es (@abc_es) January 8, 2026

Queja contra la FIA

Hace tan solo unos días, Calleja había realizado una queja a la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto había manifestado su descontento con la organización por haberle retrasado varias posiciones en el orden de salida de la etapa 2, a pesar de haber alcanzado mejores resultados que otros equipos. Esa decisión lo obligó a partir detrás de vehículos más lentos, lo que generó una acumulación de polvo aún mayor y, en consecuencia, la pérdida de tiempo.

El propio Calleja ya había advertido sobre el peligro de competir en esas condiciones. En sus palabras al máximo responsable de la FIA del Cross Country, expresó: “¿Si ocurre un accidente será culpa de la FIA o mía?”. Esta inquietud apuntaba directamente a los riesgos asociados a correr detrás de vehículos lentos en escenarios con escasa visibilidad. Calleja no fue el único en alertar sobre este problema; pilotos como Isidre Esteve también señalaron a la organización sobre los peligros de esas circunstancias.

Quedar atrapado en la estela de polvo de otros competidores representa una dificultad adicional para quienes deben remontar posiciones en la clasificación. Calleja mencionó que, una vez inmerso en la nube de polvo, resulta casi imposible salir de esa situación.

La falta de visibilidad obliga a los pilotos a tomar decisiones a ciegas, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes como el que experimentó su equipo. Una situación que ya habían mencionado días antes. Por suerte, Calleja y Eduardo Blanco pudieron salir ilesos del vehículo y por su propio pie, lo que deja los hechos en susto que pone de manifiesto los riesgos del Dakar.

