El Kapusnyak no es solo una sopa reconfortante; es una lección de química culinaria y salud digestiva. Desde el punto de vista nutricional, el uso de chucrut (col fermentada) aporta una acidez orgánica que actúa como un “detergente natural” para las grasas de la paleta de cerdo, facilitando la digestión y equilibrando el paladar.

Aunque el hervor reduce la carga de probióticos vivos, el proceso libera ácido láctico y compuestos azufrados que potencian el sistema inmunológico. Además, el uso de aceite de girasol (el estándar de oro en Ucrania) y la cocción lenta de las papas con almidón crean una textura sedosa que satisface sin necesidad de espesantes artificiales. Es la definición de confort food funcional: económica, densa en nutrientes y profundamente arraigada en la soberanía alimentaria.

La presente receta es original del Yevhen Klopotenko es un chef, restaurador, autor de libros de cocina y activista social ucraniano, quien explica que añadir verduras fermentadas al primer plato de una comida es habitual en la cocina ucraniana, y uno de los platos de verduras encurtidas más populares es la sopa de chucrut.

La receta es del libro del autor “La Auténtica Cocina Ucraniana” y es tan fácil de hacer que puedes prepararla todas las semanas durante la temporada de frío.

Combinar el chucrut con la carne de cerdo es la clave. La acidez equilibra la grasa, realzando el sabor del plato. Muchos cocineros ucranianos preparan una versión del kapusnyak con col fresca. Para probarla, simplemente sustituye la mitad del chucrut por col fresca rallada.

Sopa de chucrut/kapusnyak

Porciones: 4 a 6

Ingredientes

1 libra (450 gramos) de paleta de cerdo deshuesada

1 hoja de laurel

2 bayas de pimienta de Jamaica

1 zanahoria grande

1 cebolla grande

2 cucharadas (30 mililitros) de aceite de girasol

2½ tazas (300 gramos) de chucrut

4 a 5 papas medianas con almidón

Sal kosher y pimienta recién molida

Modo de preparación

1. Corte la paleta de cerdo en trozos pequeños y colóquelos en una olla mediana. Añada suficiente agua fría para cubrir la carne por completo y llévela a ebullición rápida a fuego medio. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante aproximadamente una hora, retirando la espuma de vez en cuando. Después de una hora, añada la hoja de laurel y la pimienta de Jamaica y continúe cocinando a fuego lento.

2. Mientras el caldo hierve a fuego lento, ralla la zanahoria con un rallador. Pela y pica la cebolla. Pon un poco de aceite en una sartén a fuego medio y sofríe la zanahoria rallada y la cebolla picada hasta que desprendan un aroma fragante. Agrega el chucrut. Vierte un poco de caldo en la sartén para que las verduras no se sequen. Una vez que las verduras estén tiernas, retira la sartén del fuego.

3. Pele y corte las papas en dados y añádalas al caldo. Cocine a fuego lento durante unos 20 minutos y luego agregue las verduras salteadas a la olla. Hierva todo rápidamente, reduzca el fuego, cocine a fuego lento durante unos 5 minutos y retire del fuego. Sazone con un poco de sal y pimienta recién molida y deje reposar un rato antes de servir.

Con información AP

