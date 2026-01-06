Qué es el Día de Martin Luther King Jr. y cuándo se celebra

El Día de Martin Luther King Jr. es una fecha clave en el calendario de Estados Unidos. Más allá de ser un feriado federal, conmemora la vida, el legado y la lucha por los derechos civiles de uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Cada año, millones de personas recuerdan su mensaje de igualdad, justicia y no violencia, el cual ha inspirado una muchas personas en el mundo entero.

Durante este día se hacen manifestaciones y se promueve el legado de uno de los mayores defensores de los derechos civiles en el país. Crédito: Kit Leong | Shutterstock

¿Qué es el Día de Martin Luther King Jr.?

El Día de Martin Luther King Jr. es una conmemoración oficial dedicada a honrar al pastor y activista que lideró el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana. Martin Luther King Jr. es reconocido por su defensa de la resistencia pacífica frente a la segregación racial y la discriminación en Estados Unidos.

Su trabajo fue decisivo para impulsar cambios históricos, como la aprobación de leyes que prohibieron la segregación racial y protegieron el derecho al voto. Su discurso “I Have a Dream” se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la igualdad y los derechos humanos.

¿Por qué es un feriado federal en Estados Unido?

Este día fue declarado feriado federal y este año se celebra el 19 de enero para reconocer la importancia de su legado en la historia del país. La fecha busca promover valores como la justicia social, la igualdad ante la ley y el respeto entre comunidades. A diferencia de otros feriados, también se impulsa como una jornada de servicio comunitario, conocida como “A Day On, Not a Day Off”.

¿Cuándo se celebra el Día de Martin Luther King Jr.

El Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero de cada año en Estados Unidos. Esta fecha se eligió para que estuviera cerca del nacimiento de Martin Luther King Jr., ocurrido el 15 de enero de 1929. Al celebrarse siempre en lunes, forma parte del calendario de feriados federales que generan fines de semana largos.

¿Quiénes descansan durante este día?

Al ser un feriado federal, muchas oficinas gubernamentales, escuelas públicas, bancos y servicios administrativos dejan de trabajar. Sin embargo, no todas las empresas privadas otorgan el día libre, por lo que el funcionamiento puede variar según el empleador y el estado.

¿Cómo se conmemora esta fecha?

En todo el país se realizan actos conmemorativos, marchas, conferencias, eventos educativos y actividades comunitarias. Muchas organizaciones promueven el voluntariado como una forma de honrar el compromiso social de Martin Luther King Jr. y su llamado a servir a los demás.

Martin Luther King Jr. es una figura no solo reconocida en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Crédito: Framalicious | Shutterstock

Diferencia entre este feriado y otras fechas históricas

A diferencia de otras celebraciones nacionales, el Día de Martin Luther King Jr. no conmemora una guerra ni una victoria política, sino los valores de la paz, el diálogo y el cambio social sin violencia. Por ello, es una de las pocas fechas federales dedicadas a una figura que defendió los derechos humanos de manera pacífica.

El Día de Martin Luther King Jr. es una oportunidad para recordar la historia, reforzar el compromiso con la igualdad y reflexionar sobre el papel de cada persona en la construcción de una sociedad más justa en Estados Unidos.

