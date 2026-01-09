Alejandra Espinoza dice que ¿Apostarías por mí? es un reality novedoso

Alejandra Espinoza contó algunos detalles de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de Univision que estrenarán el 18 de enero 8P/7C/5PAC por Univision, UNIMÁS, ViX y Las Estrellas.

La mexicana le dijo al programa Despierta América que esta competencia, que reunirá a parejas de famosos, será un programa de telerrealidad totalmente diferente.

“Aquí los participantes, además de que son parejas, van a tener muchas actividades. No van a tener tiempo de ocio, va a haber concursos entre ellos, va a haber apuestas entre ellos mismos, contra los otros participantes. Creo que va a estar muy divertido, va a ser muy entretenido”, afirmó.

La presentadora explicó que el público podrá analizar distintas situaciones y sobre todo entender cómo funciona una relación. “A veces nos encerramos en una burbuja y creemos que solo a nosotros nos pasa eso”, señaló.

Además, comentó que se siente muy emocionada por tener de compañero a Alan Tacher: “Estoy muy contenta, no pude caer con mejor compañero porque confía plenamente en mí”.

Agregó que la experiencia del mexicano es algo que le da mucha seguridad. “Somos la AA”, indicó.

Más detalles de ¿Apostarías por mí?

En la entrevista, también participó Roberto Hernández, quien será el encargado de contar detalles de los familiares o amigos de las parejas que jugarán. “Yo voy a ser como esa conexión entre ellos, que también puede servir de escuchar a un familiar, amigo o fanático, que a lo mejor es la voz que necesitan después de tanto tiempo encerrados”.

¿Apostarías por mí? será la oportunidad perfecta para que el público conozca la dinámica de varias parejas que vivirán en una villa y deberán cumplir con una serie de desafíos.

Además, habrá un panel de analistas que estará conformado por Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano.

