Adrián Di Monte y su esposa después de “¿Apostarías por mí?”, buscarán convertirse en padres

Adrián Di Monte en el pasado sostuvo una compleja relación sentimental con Sandra Itzel; sin embargo, quiso dejar eso atrás y ahora no oculta la felicidad que atraviesa al lado de su esposa Nuja Amar, con quien participará en un nuevo reality que será transmitido a través de Univision, y se trata de “¿Apostarías por mí?”, que podrán disfrutar desde el próximo 18 de enero. Pero, ¿qué tienen pensado después de este proyecto?

Adrián y Nuja se casaron en julio de 2025 y, a pocos meses de haber formalizado su relación con el matrimonio, ya sienten que están preparados para convertirse en padres, ya que les emociona la idea de ver más integrantes en la familia. La particularidad del reality show es que al terminarlo llamarán a la cigüeña para hacerle el encargo que tanto los emociona.

“Tenemos muchos planes para 2026, pero, principalmente, crecer la familia. Yo creo que ya es el momento de hacerlo porque, si queremos tener algo en conjunto y se está dando ahorita esto, pues vamos a echarle para adelante, porque después del reality vienen los hijos”, dijo a TVyNovelas.

El actor mencionó que realmente las personas no saben cómo son ellos como pareja y que, por más que realicen transmisiones en vivo a través de las redes sociales, eso no quiere decir que ya saben todo de su matrimonio; y en esta oportunidad podrán disfrutar de su convivencia en el reality show, del cual además se siente bastante seguro por su participación en un concurso similar, solo que ahora estará al lado de su esposa.

“Nos han visto en lives, pero siempre está la duda de cómo será la relación en un 24/7; y como me pasó en La casa de los famosos México, la gente va a poder ver realmente cómo es la dinámica de pareja y, encima, cómo es la convivencia con 11 parejas más”, mencionó Adrián.

Amar rechazó que las personas lo vean como un actor y no recuerden que también es una persona, y así como el resto de la convivencia en el amor, ellos en ocasiones no llegan a coincidir, y es normal: “También hay que entender que no por el hecho de que Adrián sea una figura pública es un robot. Todos tenemos vida, y en las parejas también existen desacuerdos“.

Sigue leyendo:

· Adrián Di Monte revela cómo vivió sus días en ‘La Casa de los Famosos México’

· Sandra Itzel responde a los ataques de los fans de su expareja Adrián Di Monte

· Sandra Itzel tras su controversial separación celebró que se divorció de Adrián Di Monte