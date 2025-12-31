Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs lanzarán un documental en 2026

Dos de los hijos del rapero Sean ‘Diddy’ Combs dieron a conocer su intención de realizar un documental para explicar las consecuencias del juicio federal de su padre.

El domingo por la noche, Christian y Justin, dieron a conocer el trailer del documental en redes sociales el domingo por la noche. El documental, que todavía no tiene título, programada para debutar en Zeus en 2026.

El trailer muestra imágenes de momentos claves del caso de Sean ‘Diddy’ Combs, quien fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y fue condenado a 50 meses de prisión.

Algunos de los clips del adelanto muestran imágenes tomadas fuera del juzgado donde se llevó a cabo el juicio de Combs y cierra mostrando un video de Justin recibiendo una llamada prepagada de la FCI Fort Dix de Nueva Jersey, donde Combs cumple condena.

La familia de Combs ha demostrado solidaridad incondicional a su padre, quien fue arrestado a mediados de septiembre de 2024 y acusado de delitos conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Combs solo fue declarado culpable de los delitos de prostitución y se libró de la cadena perpetua tras ser declarado inocente de los otros dos cargos.

Durante las audiencias y los juicios los hijos de Combs estuvieron en la corte acompañando a su padre. Luego de que fue condenado y trasladado a Fort Dix, Justin pasó el día de Navidad visitando a su padre en prisión.

El anuncio del documental sobre Combs hecho por sus hijos se da semanas después del lanzamiento de la popular docuserie de Netflix “Sean Combs: The Reckoning”, producida por su némesis 50 Cent, que muestra el ascenso y la caída del magnate musical. Este documental ha sido criticado y rechazado por la familia de Combs.

A través de su equipo de abogados, Sean ‘Diddy’ Combs solicitó la anulación de su condena. En la presentación, su abogada, Alexandra A.E. Shapiro, argumentó que su sentencia fue mayor de lo debido y que el juez Aran Subramanian, que dictó la sentencia, desafió el veredicto del jurado.

