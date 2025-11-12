Sean ‘Diddy’ Combs podría salir antes de prisión por ingresar a un programa de rehabilitación

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs podría tener una reducción de su condena de hasta un año debido al programa de rehabilitación en el que participa en prisión.

Según informó un portavoz del rapero, Juda Engelmayer, Combs está comprometido con recuperar su sobriedad mientras se encuentra recluido en la prisión federal de Fort Dix en Nueva Jersey, donde cumplirá su condena de 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

“El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial de Tratamiento de la Drogadicción (RDAP) y se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, centrado en su crecimiento personal y con un cambio positivo”, dijo Engelmayer a The New York Times.

El portavoz dijo también que Combs pasa sus días cumpliendo actividades productivas en la prisión. “Trabaja en la biblioteca de la capilla, donde describe el ambiente como cálido, respetuoso y gratificante”, dijo Engelmayer.

Esta declaración ocurre luego de un reporte que indicaba que Combs había sido sorprendido bebiendo alcohol casero, algo que fue desmentido por los representantes del dueño de Bad Boy Récords. También se reportó que el rapero había roto las normas al hacer una llamada conjunta con otras dos personas.

“Los rumores de que el Sr. Combs fue sorprendido con alcohol son completamente falsos. Su único objetivo es superarse y regresar con su familia”, dice un comunicado publicado en la cuenta de X de Combs.

Con respecto a la llamada tripartita, Juda Engelmayer dijo a la revista PEOPLE que se trató de una llamada de su abogado por lo que no rompió las normas. “La llamada telefónica en la que participó la inició un abogado, y estaba amparada por el privilegio abogado-cliente, por lo que fue apropiado”, dijo.

Combs estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024. Tras el juicio y la audiencia de sentencia del 3 de octubre, en la que fue condenado a 50 meses de prisión, fue trasladado a Fort Dix, una prisión de baja seguridad en Nueva Jersey.

El magnate musical tiene fecha de liberación para mayo de 2028, ya que se le contará el año que ya estuvo tras las rejas.

