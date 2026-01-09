Dulce María habla sobre su segundo embarazo y nuevos proyectos musicales

La cantante Dulce María, finalizando el mes de octubre de 2025, a través de la revista “Marie Claire”, compartió la noticia de que se encuentra esperando a su segundo bebé. Sin duda alguna, generó una gran sorpresa dado que ya estaba por cumplir 40 años. La mexicana habló en exclusiva con ¡HOLA! Américas sobre esta nueva etapa y sobre su carrera profesional.

“Sinceramente, no me imaginaba a mis 40 embarazada. Yo pensaba que, bueno, pues ya a los 40 cerraba la fábrica. Y Dios nos sorprende, y creo que por algo tenemos esta misión. He escuchado a mi cuerpo, a la vida: ¿qué sigue para mí?”, explicó.

La actriz mencionó que ahora su responsabilidad ha incrementado porque será madre de dos, y desconoce cómo va a ser el proceso para poder asumir la responsabilidad de su carrera. Además, explicó que a través de las plataformas digitales, en muchas ocasiones, solo muestran todo lo lindo de la maternidad y no escriben la realidad de la responsabilidad que conlleva.

“Ahorita estoy embarazada. Primero Dios, seré mamá de dos. No sé cómo va a ser eso. No sé cómo voy a acomodar mi vida, ni mi carrera, ni por cuánto tiempo tengo que estar fuera. Las mujeres somos fuertes y podemos, pero esta maternidad está un poco romantizada, y más en la parte de las redes sociales”, añadió durante la exclusiva.

La mexicana, el pasado mes de diciembre, estrenó una nueva canción, ya que ha querido aprovechar el tiempo para llevar nueva música a sus fans. Dado que con esta responsabilidad que ya está asumiendo como mamá de dos, desconoce cómo serán las cosas. Además, es un tema que disfrutó muchísimo y que grabó en compañía de su hermana.

“He querido lanzar cosas para darle un seguimiento a todo este trabajo que yo ya había hecho y para estar conectada con mis fans, que en este momento son realmente los que están pendientes de mí y de mi música. Entonces, lancé G.R.A.C.I.A.S., una canción muy importante para mí, que compuse junto a Erika Ender, a quien admiro muchísimo”, dijo sobre su carrera profesional.

