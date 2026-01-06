Tekashi 6ix9ine cumplirá condena en la misma cárcel que Nicolás Maduro

El controversial rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se entregó a las autoridades estadounidenses luego de violar los términos de su libertad condicional. El músico estará detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el mismo donde se encuentra recluido el recién capturado líder chavista Nicolás Maduro.

Tekashi 6ix9ine llegó voluntariamente a la prisión para cuumplir una condena de tres meses por violar los términos de su libertad supervisada impuesta por cinco años tras su condena federal de 2018. El rapero fue acusado en 2018 en un caso federal de crimen organizado que tenía como objetivo a miembros de un grupo criminal con el que trabajaba. 6ix9ine llegó a un acuerdo con la Fiscalía al testificar contra los miembros del grupo pidiendo clemencia y se declaró culpable de cargos de conspiración.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es una prisión que ha albergado a figuras de alto perfil como ‘El Chapo’ Guzman, Sean ‘Diddy’ Combs, Gishaline Maxwell, Luigi Mangione, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández y ahora al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Tekashi habló sobre el hecho de estar detenido junto con otros reclusos de alto perfil.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, comenzó diciendo el rapero en el video.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, dijo con respecto a Maduro.“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su publicación.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fue capturado en Caracas,Venezuela, durante la madrugada del 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos en el país. Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcoterrorismo y permanecerán detenidos hasta su próxima audiencia el 17 de marzo.

