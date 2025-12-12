Kendall Jenner convirtió una casa rodante en su casa para huéspedes

La supermodelo Kendall Jenner ha mostrado el resultado final de la mansión que construyó desde cero en Los Ángeles, California. Durante el recorrido también mostró la casa rodante que le regalaron y la cual transformó en la casa para huéspedes.

En el mismo recorrido que hizo para ‘Architectural Digest’, la supermodelo explicó que hace un tiempo le regalaron esta casa rodante, modelo Airstream Bambi 2020, y al final decidió hacerla parte de la residencia vacacional que se encargó de construir desde cero.

La Airstream Bambi fue transformada por completo y ahora cuenta con una bañera de zinc, paredes de chapa de madera y una pequeña pero completa cocina. El diseño del sitio también va acorde al resto de la casa. Sobre el sitio, Jenner dijo a ‘Architectural Digest’: “Es el lugar encantador donde pones a ese amigo que reservó el viaje a última hora”.

La incorporación de la casa rodante está acorde a la estética y vibra de la propiedad, el cual se ha convertido en el nuevo refugio de montaña de la también estrella de televisión y expareja de Bad Bunny. Una de sus intenciones es compartir la casa con amigos y familiares. La propiedad incluye extensas áreas verdes ideales para caminar, andar en bicicleta, relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Se tiene que mencionar que el Airstream Bambi 2020 tiene un icónico diseño de aluminio, pero también resalta en el mercado por ser ligeros y compactos. Pese a ser pequeños y mucho más manejables que otros, esta casa rodante aún mantiene el nivel de calidad tecnológico de la marca.

Actualmente, el precio de la casa rodante ronda entre los $50,000 y los $60,000 dólares.

Sigue leyendo:

• Kendall Jenner alquiló la mansión de Tommy Hilfiger para celebrar su cumpleaños

• Las Kardashian-Jenner se despiden de la mansión donde grabaron el reality show

• Kendall Jenner confiesa que querría dedicarse a diseñar casas